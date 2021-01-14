Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 aşısı oldu. Erdoğan, Telegram hesabından, “Ben de aşı oldum” mesajını paylaşarak aşı yaptırdığını duyurdu; bir de gülümseyen surat emojisi ekledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, lideri olduğu AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından, saat 18:00’de Ankara Şehir Hastanesi’ne gitti. Öncesinde hastanede ve civarında geniş güvenlik önlemleri alınırken çok sayıda AKP’li de cumhurbaşkanının ardından hastaneye gitti.

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Saat 18:15’te Erdoğan’ın aşıyı yaptırdığına dair bilgi paylaşıldı. Türkiye’de kitlesel aşı uygulamasının başladığı ilk gün ilk dozu yaptıran Erdoğan, canlı yayında aşı olmayı tercih etmedi.

18:45’te Erdoğan’ın aşı olduğu anın fotoğrafı paylaşıldı. Aşı olduktan sonra, “Hayırlara vesile olsun” diyen Erdoğan, olumsuz kampanyalara fırsat verilmeyeceğini umduğunu, ‘milletin bunlara gerekli yanıtı vereceğini’ dile getirdi.

’50 milyona ulaşacak’

Çin’den gelen aşıların 50 milyona ulaşacağını vurgulayan Erdoğan, salgından kurtulmanın yolunun aşı olduğunu söyledi.

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Hastaneden ayrılmadan önce de kameraların karşısına geçen Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve “Ortaya konan gayret karşılıksız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

İlk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptırdığını anımsatan Erdoğan, AKP MKYK üyelerinin de kendisiyle beraber Covid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı, bu saate kadar 254 bin sağlık çalışanının aşı olduğunu belirterek, “Ben de onlara katılarak aşılandım” diyerek en kısa sürede tüm vatandaşları aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

Çin’den 25-30 milyon daha gelecek

Önümüzdeki günlerde 25-30 milyon daha Çin aşısı geleceğini söyleyen Erdoğan, “Herkesin sırası geldikçe aşı olması gerektiğine inanıyorum” dedi ve ekledi: “Almanya’yla da aşı konusunda temaslarımız var. Kendi çalışmalarımız var. Mayısta devreye girecek.”

Uygulama beş dakika, 15 dakika da bekleniyor

Erdoğan, aşı uygulamasının seri olduğunu, beş dakika sürdüğünü sonrasında tedbir amaçlı, olası bir yan etkiye karşı 15 dakika beklendiğini anlattı.

Siyasilerin teşvik etmesini istedi

Müracaatların ve hastanelerin performansının iyi düzeyde olduğunun altını çizen Erdoğan, siyasi liderleri ve milletvekillerini kampanyayı güçlü kılma noktasında aşıyı teşvik etmeye çağırdı.

Erdoğan, bir sonraki dozu 28 gün sonra olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şunları söyledi: “Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterilmiş başka ülke var mı, bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı programını anlık, canlı ve şeffaf şekilde götüreceğiz.”

Çin’deki Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı için 50 milyon dozluk anlaşma yapan Türkiye’ye ilk etapta 3 milyon doz geldi. Dün acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı yaptırdı. Bu sabah da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Erdoğan, 4 Aralık’ta yöneltilen, aşı olup olmayacağı yönündeki bir soruyu şöyle yanıtlamıştı: “Aşı olmam konusunda sıkıntım yok. Sağlık neyi gerektiriyorsa yapacağız. Vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atarız.”