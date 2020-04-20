23 ile 26 Nisan arası sokağa çıkma yasağı planlanıyor

23-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Covid-19’la mücadelede “Hiçbir ürünün yetersizliği söz konusu değil” dedi.

Reklam

Erdoğan salgına karşı alınan tedbirlere değinerek şunları söyledi: “Sağlık sisteminin kesintisiz işlemesi, hasta yatağı, solunum cihazı gibi alanlarda çok iyi seviyelerdeyiz. Tedarik ve perakende zincirinin aksamaması için çalışıyoruz. Kamu düzeninin bozulmaması için bekçi, jandarma, polis VEFA destek gruplarına yardımcı olarak çalışmalarını sürdürüyor.“

1 milyon 65 yaş üstüne kolonya-maske dağıtımı

Yaklaşık 1 milyon 65 yaş üstü vatandaşa kolonya ve maske dağıtıldığını, ‘239 mahalle, köy, belde gibi yerleşim yerlerinin karantinada’ olduğunu söyleyen cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Test sayısı günde 40 bine çıktı. İyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor, yoğun bakım, cihaza bağlı hastala ve vefat sayıları da inşallah azalacak.”

23-26 Nisan arasında sokağa çıkma yasağı

Erdoğan, sokağa çıkma yasağına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz.”

Reklam

Böylece Türkiye, 22 Nisan 00:00 başlayıp 26 Nisan 00:00’da bitecek kısıtlamayla Ramazan ayına sokağa çıkma yasağında girecek.

Erdoğan, ‘kısıtlamaları ve önlemleri en iyi şekilde uygulayarak Ramazan sonrasında normalleşme sürecine girilmesini hedeflediklerini’ de sözlerine ekledi.

’90 bini aşkın mahkum hapishaneden çıktı’

Tahliyelere de değinen cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti: “90 bini aşkın mahkum hapishaneden çıktı. Böylelikle hem cezaevlerinin kapasitesi rahatladı hem de aşırı yoğunlukla oluşabilecek salgın tehlikesinin önüne geçildi.”

Üniversite hastanelerine kadro

Cumhurbaşkanı, salgınla mücadelede üniversite hastanelerine 8 bin 635 sözleşmeli personel, 5 bin 865 sürekli iş kadrosu verildiğini de duyurdu.

‘3 milyonu aşkın çalışan için kısa çalışma ödeneği’

Erdoğan, kısa çalışma ödeneği başvurularına ilişkin şöyle konuştu: “269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu.”

Cumhurbaşkanı ayrıca çiftçilere de ’14 milyon metrekare hazine arazisinin ilave olarak kullanıma sunulduğunu’ açıkladı.

‘1.8 milyar liraya yaklaştık’

Erdoğan, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasında toplanan para tutarının 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştığını belirtti.