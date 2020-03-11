Erdoğan: ‘Corona’ görülen vatandaşımızın durumu iyi, ailesi izleniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Avrupa’dan gelen bir vatandaşımızda yeni tip corona virüs tespit edildiğini bu kişinin durumunun iyi olduğunu, ailesinin izlendiğini’ söyledi. Erdoğan, ‘ateşkes sonrasında ufak tefek ihlallerin olduğunu, rejim ateşkese uymazsa, verilen sözler tutulmazsa bir öncekinden daha ağır karşılık verileceğinin’ de altını çizdi.

Lideri olduğu AKP’nin grup toplantısındaki konuşmasında, “Avrupa kaynaklı vaka bir salgın değil” diyen Erdoğan, yurttaşlardan sağlık personelinin tavsiyesine uymaları rica ederek şöyle devam etti: “Bu virüsten korunmanın en önemli yolu temizlik. Geçen haftadan beri tokalaşmayı bıraktık. Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir süre kalabalık yerlerden uzak durmaları gerek. Birçok derdi atlattı bunun da üstesinden gelecektir.”

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5 Mart’ta, Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, gazilik ve şehadetin kendileri için çok yüksek mertebeler olduğunun altını çizdi. Bahar Kalkanı Harekatı’nın Türkiye’nin kararlığının göstergesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “Suriye’de bulunma amacımız sınır güvenliğimizi sağlamak” dedi.

‘Ufak tefek ihlaller var, rejim ateşkese uymazsa daha ağır karşılık veririz’

İdlib’deki harekatın sadece terör örgütlerine değil çok daha donanımlı bir güce yönelik olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ateşkes kararının ardından İdlib halkı ilk defa rahat nefes aldı. Ama rejim güçlerinin ne kadar uyacağı belli değil. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ihlaller var. Rejim ateşkese uymazsa, verilen sözler tutulmazsa bir öncekinden daha ağır karşılık veririz.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaç tane gözlem noktası olduğunu bile bilmediğini öne süren Erdoğan, ekranda o noktaları göstererek, “Bay Kemal 12 gözlem noktası var. İstersen seni oraya da gönderebiliriz” dedi. Hazırlanan video yayınlandıktan sonra sözlerine devam eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Bay Kemal Türkiye’nin gözlem noktalarını Suriye askerlerinin koruduğunu söylüyor. Kendi vatandaşlarını katleden Suriye askerini savunuyor. Ne koruması? Suriye askeri kendisini koruyamıyor. Sen kendin korumaya muhtaç olabilirsin ama Türkiye muhtaç değildir.”

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İdlib’deki geçici ateşkesi kalıcı hale getirmeye çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, sınır bölgesine briketten barakalar yapıldığını söyledi. Uluslararası toplumu daha fazla çaba sarfetmeye davet eden cumhurbaşkanı asıl sorunun içerde, birlik ve beraberliğine yönelik tehditler olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın hedefinde dünkü grup toplantısında Putin’in Türk heyetini beklettiğini, el işaretiyle “Gelin tokalaşalım” dediğini söyleyen CHP lideri vardı. Kılıçdaroğlu’nun liderlerle görüşmenin ne olduğunu bile bilmediğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Sen bir kaset kumpasıyla, CD kumpasıyla partinin başına geçtin. Güttüğü politika hep aynı.. Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet ediyor. Biz cumhur ittifakında siyasi tarihe altın harflerle yazılacak işbirliği yaptık… Kılıçdaroğlu ve terör örgütünün güdümündeki parti hemhal ve içerde köstek oluyorlar.”

Erdoğan’ın konuşmasına ara verdiği sırada Kılıçdaroğlu’nun, bir TV programında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın askerlerinin gözlem noktalarını koruduğunu söylediği açıklaması yayınlandı. “Gözü var görmez kulağı var duymaz” diyen Erdoğan, “Kötü olmak, kin ve nefret kusmak kolay ama siyaseti bu şekilde yapmak hiçbir marifet getirmez” ifadelerini kullandı.

‘Nazilerin yaptıklarından farkı yok’

Türkiye, kapıları açtıktan sonra 150 bin sığınmacının Yunanistan sınırına yığıldığını belirten cumhurbaşkanı, sınırda sığınmacılara yönelik sert müdahalelerin gösterildiği bir videoyu da izlettikten sonra, “Nazilerin yaptıklarıyla Yunanistan sınırında yaşananların farkı yoktur” dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği yetkilileriyle gittiğinde aynı videoyu izletmek istediğini ancak iPad’leri içeri almadıklarını söyleyen Erdoğan, “Hayatlarını kurtarma ve çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak isteyenlere ateş açmak barbarlıktır” dedi.

Sığınmacıları iç çamaşırlarına kadar soyup döven Yunanistan’a tepki göstermeyen Avrupa’yı da eleştiren cumhurbaşkanı Yunanistan’a ise, “Bunlar sende kalmayacak ki sen de aç kapıları” diye seslendi.

Türkiye’nin bugüne kadar milyonlarca sığınmacının Avrupa’ya geçisini engellediğini anımsatan Erdoğan şöyle devam etti: “Buna karşılık AB yükümlülüklerini yerine getirmedi. 18 Mart mutabakatıyla taahhüt edilen 6 milyar avronun yarısı elimize ulaştı. 26 Mart’taki Avrupa Birliği liderler zirvesine kadar da değerlendirmelerimizi ileteceğiz.”

Erdoğan, 12 Mart’ın, şair Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünü anımsatarak 10 kıtayı da okudu; salondakiler ayakta dinledi.