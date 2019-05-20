Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan çıtayı yükseltti: S-500 de alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin ardından S-500’ün söz konusu olacağını söyledi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftarda gençlerle bir araya gelen Erdoğan, “S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. Teslimat tarihi temmuz. Bunu belki de öne çekecekler, daha erken alacağız” dedikten sonra şöyle devam etti: “S-400’den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500’de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak.”

Reklam

Cumhurbaşkanı, ABD’den gelen eleştirilere ilişkin olarak şunları söyledi: “Amerika diyor ki, ‘Sizin bizden alacağınız F-35 uçaklarına uyumlu değil.’ Öyle bir şey teknik olarak da söz konusu değil. Biz bunun teknik çalışmalarını yaptık. Böyle bir şey yok.”

“F-35′leri er veya geç teslim alacağız

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a da şöyle seslendi: “Peki şimdi sen Kongre’den çıkartabiliyorsan çıkart biz Patriot da alalım. Hem S-400’ümüz olsun hem Patriot’umuz olsun.”

Reklam

Cumhurbaşkanı, ABD’den satın alınan F-35 savaş uçakları hakkında da şunları söyledi: “Beş tane F-35’in teslim edildi. Amerika’da şu anda uçaklarımız. Fakat, orada da mesela simülatörlerimiz falan var. Bu simülatörleri falan henüz teslim etmediler. Biraz bize naz yapıyorlar, orta sahada top çeviriyorlar ama bu işin olmayacağı noktasında değilim. Er veya geç F-35’leri teslim alacağız, aparatlarını da teslim alacağız.”

ABD Hava Kuvvetleri’ne göre Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi mümkün

Çavuşoğlu: S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek

ABD erteleme isterken: S-400 teslimatı bir ay öne çekilebilir

ABD Kongresi artık Türkiye’nin NATO üyeliğini sorguluyor: İki S-400 tasarısı daha

Reuters: Türkiye, ABD’nin S-400’leri erteleme önerisini kabul etmedi

Bloomberg: ABD Türkiye’den S-400 alımını ertelemesini istedi, Ankara düşünüyor

Alman gazetesinin ‘S-400’de geri adım’ haberine Beştepe’den yalanlama

Erdoğan’dan Trump’a ‘S-400 çalışma grubu’ önerisi

Türkiye ‘S-400 komisyonu’ önermiş: NATO sıcak, ABD olumsuz

ABD’li yetkililer: F-35 programında Türkiye ‘yeri doldurulamaz’ değil

ABD’nin S-400 şartı vardı: Çavuşoğlu’na göre Patriot müzakereleri başladı

ABD’nin uyarıları boşa: Çavuşoğlu’na göre S-400 alımı ‘bitmiş bir anlaşma’

Pentagon F-35 raporunu 1 Kasım’a kadar hazırlayacak

İddia: Erdoğan, ‘S-400’lerden vazgeçin’ diyen Pence’i geri çevirdi﻿

ABD endişeli: S-400’ler bizim sistemlerimizle birlikte olmaz, Türkiye tercih yapsın﻿

Trump onayladı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruldu

ABD Kongresi uzlaştı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruluyor

Bakan Mattis, ABD Kongresi’ni uyarmış: Türkiye’ye F-35 satışını engellemeyin

ABD Türkiye’nin F-35 programına katılımında daha karar verememiş

Seçim sonrası ABD: Türkiye S-400 alırsa F-35 teslimatını engelleyebiliriz

ABD Senatosu bu kez net: Türkiye S-400 alırsa F-35’ler teslim edilmeyecek

Kaldı 99: ABD’den törenle teslim alınan F-35, Kasım 2019’da Türkiye’de

Pentagon teyit etti: F-35’ler 21 Haziran’da kağıt üzerinde Türkiye’ye verilecek

Yıldırım’dan Türkiye’ye silah satışına şart getiren ABD’ye: Alternatifsiz değiliz

ABD’nin Türkiye’ye silah satışını şarta bağlayan tasarı Senato’dan da geçti

Türk-Amerikan ilişkileri seçimleri etkiler mi?

ABD silah krizinin teknik boyutunu açıkladı: S-400’ü, F-35’in yakınında istemeyiz

Putin verdi coşkuyu: ABD’nin ‘S-400 yaptırımları’ Erdoğan’a sökmez

Bazı parçalar Türkiye’de üretiliyor: ABD’den sonra F-35’leri kullanan ilk ülke İsrail

ABD’de F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına karşı tasarı

ABD’den ‘S-400 yaptırımı’ yolda: Türkiye bazı riskleri hatırlamalı

SON HABERLER

İmamoğlu: Ben Atatürk cumhuriyetinin projesiyim

Okan Bayülgen’in TV100’deki talk show’u Uykusuzlar Kulübü’ne konuk olan İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu “Siz bir proje misiniz?” sorusuna, “Evet ben bir projeyim, Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim. Beni 40 haneli köyden alıp, İstanbul büyükşehir belediye başkanı yapan bir proje” diye yanıt verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...