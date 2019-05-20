Erdoğan çıtayı yükseltti: S-500 de alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin ardından S-500’ün söz konusu olacağını söyledi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftarda gençlerle bir araya gelen Erdoğan, “S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. Teslimat tarihi temmuz. Bunu belki de öne çekecekler, daha erken alacağız” dedikten sonra şöyle devam etti: “S-400’den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500’de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak.”

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Cumhurbaşkanı, ABD’den gelen eleştirilere ilişkin olarak şunları söyledi: “Amerika diyor ki, ‘Sizin bizden alacağınız F-35 uçaklarına uyumlu değil.’ Öyle bir şey teknik olarak da söz konusu değil. Biz bunun teknik çalışmalarını yaptık. Böyle bir şey yok.”

“F-35′leri er veya geç teslim alacağız”

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a da şöyle seslendi: “Peki şimdi sen Kongre’den çıkartabiliyorsan çıkart biz Patriot da alalım. Hem S-400’ümüz olsun hem Patriot’umuz olsun.”

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Cumhurbaşkanı, ABD’den satın alınan F-35 savaş uçakları hakkında da şunları söyledi: “Beş tane F-35’in teslim edildi. Amerika’da şu anda uçaklarımız. Fakat, orada da mesela simülatörlerimiz falan var. Bu simülatörleri falan henüz teslim etmediler. Biraz bize naz yapıyorlar, orta sahada top çeviriyorlar ama bu işin olmayacağı noktasında değilim. Er veya geç F-35’leri teslim alacağız, aparatlarını da teslim alacağız.”