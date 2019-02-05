Erdoğan-Çipras görüşmesinde ‘FETÖ’ iadeleri gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

Fotoğraf: DHA

Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Yunanistan’dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C gibi güvenli bir ülke haline gelmemesidir. FETÖ’cü darbecilerin ülkemize iade edilme beklentimizi Yunanlı dostların dikkatine bir kez daha getirmiş olduk” açıklamasında bulundu.

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iade ile ilgili konuşan Çipras da şunları söyledi: “Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz ancak sekiz asker konusunda yargı net karar aldı. Saygılı olmak durumundayız.”

‘Türk Akımı’nda işbirliği yapabiliriz’

Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka saygı gösterilmesine gerektiğini söylediğini aktaran Erdoğan, çeşitli enerji projelerinde işbirliği yaptıklarını ve Türk Akımı projesinde de bunu daha ileri götürebileceklerini kaydetti

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Erdoğan, Yunanistan’la Türkiye arasındaki tüm meselelerin barışçıl şekilde çözülebileceğine inandığını da sözlerine ekledi.