Erdoğan ‘cinsiyet eşitliği’nin fıtratını anlattı: Kadın kadınla, erkek erkekle koşar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cinsiyet eşitliği kavramına bakışını tarif ederken “Kadın kadın ile koşar, erkek erkekle koşar. Olması gereken budur. Çünkü yaradılışa, fıtrata uygun olan da budur” dedi.

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde konuşan Erdoğan, “Bazıları ‘eşit, eşit’ diyor da şimdi yani biz 100 metreyi kadın-erkek aynı şekilde mi koşturacağız” diye sordu.

Reklam

Erdoğan, ilk adaylığı olan 1989’daki Beyoğlu belediye başkanlığı kampanyasından bugüne kadar siyasette kadınların neler başarabileceklerinin en yakın şahidi olduğunu söyledi.

Konuşmasında cinsiyet eşitliğiyle ilgili yorumlarda da bulunan Erdoğan, burada adaletten bahsederek “Adalet herkese hakkını vermektir. Güçlüyle zayıfı aynı yarışa sokamazsınız” dedi.

Reklam

“Cinsiyet konusunda da aynı durum geçerlidir” diye devam eden Erdoğan şöyle devam etti: “Yaradılıştan gelen fiziki özelliklerini, duygusal farklılıklarını, becerilerini gözetmeden erkeği ve kadını aynı kefeye koyarak adil davranmış olamayız, olamazsınız. Dikkat ediniz burada kadının eksikliğinden değil, fıtri farklılığından kaynaklanan bir ayrışma söz konusudur.”

‘Fıtrata uygun olan da budur’

Kadın-erkek eşitliğiyle ilgili 100 metre yarışlarından örnek veren Erdoğan şöyle konuştu: “Dikkat ederseniz herkese hakkını vermek demek, bir şeyi herkese eşit şekilde dağıtmak veya herkese aynı şekilde davranmak anlamına gelmiyor. Burada da yanlış hareket etmeyelim. Büyükle küçüğü aynı terazide tartamazsınız. Güçlüyle zayıfı aynı yarışa sokamazsınız. Bazıları ‘eşit, eşit’ diyor da şimdi yani biz 100 metreyi kadın-erkek aynı şekilde mi koşturacağız? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi eşitiz, erkekle, bayan 100 metreyi koşsunlar. Bu adalet olur mu? Olmaz. Olması gereken nedir? Kadın kadın ile koşar, erkek erkekle koşar. Olması gereken budur. Çünkü yaradılışa, fıtrata uygun olan da budur. Onun için de dünyanın hiçbir yerinde zaten böyle bir uygulama da yok. Zalimle mazlumu aynı dairede tutamazsınız.”