Erdoğan duyurdu: Çin’den izin çıktı, 10 milyon dozluk ikinci parti aşı geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin’den satın alınan CoronaVac aşısının ikinci partisine izin çıktığını, 10 milyon doz aşının hafta sonuna kadar gelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Çin’den satın alınan aşıların 3 milyon dozluk ilk partisi, 30 Aralık 2020’de gelmiş, aşılmaya 14 Ocak’ta başlanmıştı. Bugüne dek 1.2 milyon kişi aşılandı.

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İstanbul’da cuma namazı çıkışında gazetecilere konuşan Erdoğan, aşı alımından bahsetti.

Cumhurbaşkanı, şunları söyledi: “Arkadaşlar, önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin’den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek.”

Restoranların açılması değerlendirilecek

Erdoğan, restoranlar konusunun kabine toplantısında yeniden ele alınacağını belirtirken, endişelerinin bulunduğunu aktardı.

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“Her ne kadar ‘Sıkı tutacağız’ diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor” diyen Erdoğan, şu anda başarılı bir süreç olduğu, süreci tekrar tersine çevirmek istemediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Verilere bakarız, gerekirse esneme yapabiliriz” dedi.

‘Erken seçim’ konusu

Cumhurbaşkanı, erken seçimin söz konusu olmadığını belirterek şunları söyledi: “Haziran 2023’ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023’tür.”

Sincar’a operasyon

Erdoğan, Irak’ta Sincar’da PKK’ya yönelik olası bir operasyon için şunları kaydetti: “Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var; ‘Bir gece ansızın gelebiliriz.’ Olay budur.”