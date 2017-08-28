Erdoğan CHP’nin kurultayına çattı: Votka mı, şarap mı dersiniz…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’yla Malazgirt’teki fetih törenlerini karşılaştırdı.

TRT’de NTV spikeri Oğuz Haksever’in sunduğu ‘Cumhurbaşkanlığı’nda 3’üncü Yıl’ programında konuşan Erdoğan, CHP’nin kurultayını hedef aldı.

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AKP, CHP’nin Adalet Kurultayı’nın kamp alanında içki içildiğini iddia etmiş, CHP de kamp alanı dışında içki içen üç partilinin partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

Erdoğan, geçen günlerde Malazgirt’te düzenlenen fetih törenini hatırlatarak, hedeflerinin 2071 olduğunu, üç yaşındaki çocukların 2071’de 60 yaşında olacağını söyledi.

Seçilme yaşının 30’da 25’e, sonra da 18’e indirdiklerini, gençliğe önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Malazgirt’te, bu hafta o yakıcı güneşin altında hamdolsun 50 bini aşkın genç vardı. Bu gençler oraya bir aşkla, heyecanla geldiler. Ama onlar, bir grup Çanakkale’ye gidenler gibi değildi. Onlar farklıydılar. O Çanakkale’ye ‘Adalet istiyoruz’ diye gidenler maalesef şehit mezarlıklarının olduğu yerlerde, onlar kimisi votka mı içersiniz, kimisi şarap mı, kimisi bira mı… Bunu konuşurken, bizim gençliğimiz orada sadece ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ dedi.”

‘Başkanlığın getirisi’ vurgusu

Geçen günlerde yayınlanan KHK’yla MİT’in başbakanlık yerine cumhurbaşkanlığına bağlandığı hatırlatılan cumhurbaşkanı, “Devletin başı istihbaratta en önemli bilgileri istihbaratları alması gereken kişi değil midir?” diye sordu.

İstediği zaman istediği istihbari bilgilerin gelmesiyle buna göre adım atabileceklerini dile getiren Erdoğan “İstihbaratın başı devletin başına bizzat bağlı olmazsa devlet hareket kabiliyetini kaybeder. Büyük devletlerin hepsinde istihbarat devletin başına bağlıdır. ABD’de, Fransa’da hepsinde devlet başkanına bağlıdırlar. Parlamenter demokrasilerde bu başbakanlara bağlıdır” dedi.

‘Hızla mesafe almamız lazım’

Yine bir KHK’yla Ankara başsavcılığına milletvekillerini seçimden önce veya sonra işlediği iddia edilen bir suç nedeniyle soruşturma yetkisi verilmişti.

Erdoğan, bu yetkilendirmeye dair şu yorumu yaptı: “KHK’lar ihtiyaçtan doğan atılmış adımlardır. Bunlar durup dururken olmuyor. Şu anda bu söylediğiniz milletvekilleri ile alakalı konular noktasında bizim hızla mesafe almamız lazım adımlar atmamız lazım. Şu anda Ankara başkentimiz parlamento burada. Bunları farklı yerlerde devam etmesinden ise bunu başkent Ankara’da sürdürmenin çok daha isabetli olacağı kanısına varılmıştır. Burada bu adımın atılması başsavcılık ağır ceza tarafından bunun yürütülmesi çok daha isabetli olacağı kanısına varılmıştır. Ana muhalefet de kendisine bir yol bulması lazım. Yaptıklarıyla sadece suyu bulandırıyor. Hükümetimiz attığı adımla yoluna devam ediyor. Bu kararı zaten istişare ederek aldık ve ülkemiz için çok faydalı olacağı kanaatindeyim.”

Erdoğan, Körfez ülkelerinin ablukaya aldığı Katar’la ilgili krizin başladığı noktada olmadığını, geriye gidildiğini söyledi.