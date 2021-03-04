Erdoğan, CHP’li belediyelere ‘milletin ağzından’ seslendi: Çerçöp mahalleler

Yönettikleri kentleri 25-30 yıl öncesine döndürdüklerini savunarak CHP’li belediyelere yüklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, onların tıkır tıkır çalıştıklarını söylediklerini, milletin de, “Takur tukur belediyeler, çukur mukur yollar, çerçöp belediyeler” diye yanıt verdiğini ifade etti.

Fotoğraf: AA

Lideri olduğu AKP’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan’ın hedefinde CHP’li belediyeler vardı.

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Erdoğan şunları söyledi: “Biz milletimizin mutlu ve müreffeh yarınlarını düşünürken şehirlerimizi yeni 25-30 yıl öncesine döndüğünü görmekten üzüntülüyüz. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP’nin yönettiği büyükşehir ve ilçe belediyeleri vatandaşa hakkıyla hizmet etmek yerine yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlamışlardır. Bir de utanmadan çıkıp ‘Tıkır tıkır çalışıyoruz’ demezler mi? Milletimiz de buna cevabını şöyle veriyor: ‘Takır tukur belediyeler, çukur mukur yollar. Çerçöp mahalleler çapçamur sokaklar.“

‘Meğer kentleri yıkmaya geliyorlarmış’

‘Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanların temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamadığını’ savunan cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Seçimlerde bunlar, ‘Yıkmaya geliyoruz’ derken biz bir siyasi bir değişimi kast ettiklerini sanıyorduk meğer bunlar gerçekten şehirlerimizi temizliğiyle, yeşiliyle, yol su ve kanalizasyon altyapısıyla yıkmaya geliyorlarmış. Eski Türkiye görüntüleri olan çöp dağlarının yeniden ortaya çıkması, su tankerlerinin yeniden mahallelerde görülmesi, araçlardan çukurdan, yayaların çamurdan çıkamadığı yolların artması yıkım değil de nedir?

İşin ilginç yanı AK Parti’nin yönetimindeki herhangi bir belediyede ortaya çıksa yeri göğü inletmek için hazır bekleyen çevrelerin bunlara lal, kör, sağır kesilmeleridir. Yalan yanlış her haberin üzerine atlayıp bizi linç edenlerin CHP’nin teşkilatların ve belediyelerinden akan rezaletlere sırtlarını dönmeleri gerçek niyetlerlini ortaya koymaktadır. Biz bunların gerçek yüzünü Gezi’de, 17-15 Aralık’ta, Cumhuriyet mitinglerinde, 15 Temmuz’da tankları alkışlarken gördük. Biz bunların gerçek yüzünü Boğaziçi meselesi başta olmak üzere çıkarlarına dokunduğumuz her yerde gördük. Bunların derdi milletin veya ülkenin hakkını hukukunu savunmak değil marjinal ve çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır. Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret edenlere meydanı bırakmadık bırakmayacağız.”

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’40 yamalı bohça misali ittifak’

‘Milletin AK Parti’den başka ülkenin geleceğini emanet edeceği bir başka parti olmadığını’ savunan Erdoğan, “Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı” dedi.

AKP ve ‘cumhur ittifakı’ olarak anayasa konusunda kendi hazırlıklarını yapacaklarını, 84 milyonun tamamını kuşatacak bir süreç olması için çabalayacaklarını belirten Erdoğan şunları söyledi: “Tüm kesimleri yapıcı katkı sağlamaya davet ediyoruz. İnşallah Türkiye’yi önümüzdeki asırda yürüyüşüne rehberlik edecek kuşatıcı, demokratik, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız.”