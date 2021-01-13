Erdoğan: CHP tarihi boyunca Türkiye’nin sorunlarını büyütmüş bir partidir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun dün ‘yine bühtan üzerine bühtan sergilediğini’ söyleyerek, “CHP tarihi boyunca Türkiye’nin sorunlarını büyütmüş bir partidir” dedi.

Lideri olduğu AKP’nin 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas il kongrelerine video konferansla katılan Erdoğan, gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

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Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun dün parti meclisi toplantısında sarfettiği, “CHP Türkiye’yi büyüttü, AK Parti Türkiye’yi büyütmek için çalışmadı” sözlerine yanıt verdi: “Kısmen doğru bir tespit. CHP tarihi boyunca Türkiye’nin sorunlarını büyütmüş bir partidir. Bunu söyleyen kim? Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, irade ortaya koymamış, SGK’yı batırmış, millet ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi.”

‘Boş laf’

Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanının yeminine sadık kalması gerektiğinden yola çıkarak dün söylediği, “Seçim insanı cumhurbaşkanı yapmaz” sözlerini de anımsatan Erdoğan şöyle konuştu: “Arkasından da asıl niyetini laf kalabalığı ile gizlemeye çalışıyor. Boş laf. Bunlar yıllarca darbecilerden cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye alıştılar. Milletin doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar.”

‘Kürsüde ettiği laf havayı boşa tüketmek’

Kılıçdaroğlu’nun Anayasa’da cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan habersiz olduğunu savunan Erdoğan şunları söyledi: “Bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah’ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda da olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vahimi de aynı yalanaları tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır. (…) Bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. (…) Teröristlere, ‘Arkadaş’ diyen birinin sözü hükümsüzdür. “

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‘Onuru olsa koltuğu terk eder’

“Girdiği her seçimi kaybeden zatın azıcık onuru olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi” diyen Erdoğan, ‘CHP’ye oy verenlerin sürekli başlarını yere eğdiren’bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceğine’ inandığını ifade etti.

‘2023’te kazanan biz olacağız’

Cumhur ittifakının güçlenerek yola devam edeceğini söyleyen Erdoğan, “2023’te kazanan biz olacağız. 2023 seçimlerinde cumhur ittifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız” dedi.

En büyük beklentisinin 2023’e kadar her günü seçim günü gibi görüp çalışmak olduğunu dile getiren cumhurbaşkanı, “Yılın her günü milletimizle mâl olmayanın seçim günü diyecek sözü olmaz” diyerek il teşkilatlarından ‘milletle yüz yüze temas kurmalarını’ istedi.