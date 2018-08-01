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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan cenazede konuştu: İdamla ilgili atacağımız adımlar yakındır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK saldırısında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın cenazesinde konuştu: “İdamla ilgili atacağımız adımlar yakındır.” 

Fotoğraf: DHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada 25 yaşındaki Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla birlikte Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı törende yaptığı konuşmada terörle mücadeleye ve idam gündemine değindi: “Bunların inine girdik, girmeye devam edeceğiz. Peşini bırakmak yok. Bunlarla mücadelemiz  son terörist kalıncaya kadar devam edecek. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz, parlamentoya geldiği zaman onaylamamak diye bir şey yok, onaylarım. Bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Bu yaptıkları katliam ile bununun bedelini aynen ödemek durumundalar. Bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır.” 

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