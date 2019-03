Erdoğan ‘Çanak çömlek’ demişti: Marmaray eserlerine Yıldırım’dan müze vaadi

AKP İstanbul büyükşehir belediye başkanı Binali Yıldırım, Yenikapı’da Marmaray kazılarından çıkan eserlerin sergileneceği dev bir müze inşa edileceğini açıkladı. Yıldırım “Paris’te Louvre varsa İstanbul’da Yenikapı olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu eserler için daha önce “Çanak çömlek” demişti.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’daki 92 müze bir Louvre etmiyor

Paris’teki Louvre müzesi geçen yıl 10.2 milyon ziyaretçi ile kendi tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak rekor kırmış, şehre gelen 50 milyon turistin yüzde 20’sinden fazlasını çekmeyi başarmıştı. İstanbul’da ise 36’sı özel 92 müze bulunuyor ve tüm bu müzelerin toplam ziyaretçi sayısı 13.2 milyon olmuştu. Bunun 6 milyonu ise Ayasofya ve Topkapı Sarayı ziyaretçilerinden oluşuyor.

Mimar Peter Eisenman ‘Katledilen Avrupalı Yahudiler Anıtı’ önünde

Proje ünlü ABD’li mimar tarafından çizildi

Yenikapı Müzesi’nin projesi, mimari konusunda teorisyen olarak kabul edilen ABD’li Peter Eisenman tarafından çizildi. Eisenman, formların parçalanıp yeniden birleştirilmesiyle ortaya koyduğu tasarımlarla dekonstrüktivizm akımının önde gelen temsilcilerinden biri.

En ünlü eserlerinden biri Berlin’deki ‘Katledilen Avrupalı Yahudiler Anıtı’ olan Eisenman halen İspanya’da Santiago de Compostela kentinde müze, kütüphane ve sanat merkezleri barından dev bir kültür merkezi projesi üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda İtalya’da Pompeii İstasyonu’nun yeni tasarımı da kendisine ait, İtalya Pozzuoli kenti için şehir master planı hazırlıyor ve tasarımını yaptığı ABD’deki Phoenix Stadyumu ise hizmete girdi.

32 bin metrekare sergi alanı

Yıldırım’ın ‘Yenikapı Arkeoloji Müzesi’ adıyla bahsettiği proje Marmaray-metro kesişim hattında yapılan kazılardan çıkan 1600 yıllık Theodosius limanına ait kalıntıları, Grek, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 45 bin parça tarihi eseri ve dünyanın en geniş antik tekne koleksiyonunu barındıracak. 32 bin metrekarelik sergi alanları olacak müzede çocuk müzesi, araştırma merkezi ve açık kamusal alanlar düzenlenmesi planlanıyor.

37 antik gemi sergilenecek

Tarihi kazı alanı içerisinde kurulacak müze 37 antik gemiye ev sahipliği yapacak. Gemilerin sergilenebilmesi için özel 20 metrelik platform alanı oluşturulacak. Gemi sergi alanının dışında beş arkeopark alanı olacak. Kazılarda ortaya çıkarılan Theodosius Limanı etrafındaki şehir için de kazı yapılacak ve burası 500 bin metrekare büyüklüğünde bir arkeopark alanı olacak.

‘Orta Çağ’ın en büyük batık gemi topluluğu’

Theodosius Limanı ve içinde barındırdığı 37 batık dünyanın en büyük Orta Çağ gemi buluntu topluluğu. Yenikapı batıklarının her biri, İstanbul Üniversitesi tarafından Yenikapı’da kurulan ve içinde konservasyon kimyasalı ilaç bulunan 45 havuzda en az 5 yıl koruma altına alınarak, ilk aşamada deniz tuzundan arındırılıyor. Dijital belgeleme çalışması için her batığın her bir ahşap parçası, 3 boyutlu dijital ortama aktarılıyor. Bu sırada ahşap malzemenin üzerindeki her ayrıntı kayda geçiyor. Ardından batık ahşaplar, daha uzun ömürlü hale getirilmesi için dondurularak kurutma (freezedryer) cihazına yerleştiriliyor. Buradaki işlem ise en az 6 ay sürüyor.

‘Yenikapı 12’ batığı 1100 yıllık

Yapılan açıklamaya göre projenin en meşhur batığı 1100 yıllık ‘Yenikapı 12’nin parçalarının korunmasına 2009’da başlandı. Dokuz yıl sonunda parçalar sergilenecek hale geldi. Bir araya getirildikten sonra ziyaretçiler batığı bir bütün halinde müzede görebilecek. Yenikapı 12 gemisinin nasıl bir görüntüsü olduğu bilgisayar ortamında çıkarıldı. Ardından da kopya modeli inşa edildi.