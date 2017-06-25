Erdoğan camide kısa süreli rahatsızlandı: Hamdolsun toparlandık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazı kıldığı Mimar Sinan Camii’nde kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi.

Erdoğan, saat 05.15 sıralarında Ataşehir’de bulunan Mimar Sinan Camii’ne geldi. Namazın başlamasına yakın Erdoğan cami içinde rahatsızlandı.

Camiden çıkan vatandaşlardan biri, “Tokalaştıktan sonra oturdu. Şoförünün içeriye girdiğini gördüm. Gayet normaldi. Sonra aşağıya aldılar 15-20 dakika. Şu an da gayet iyi. Oturuyordu kendisi, bir sıkıntısı yoktu” dedi.

Yine camiden çıkan bir kişi ise, “Cumhurbaşkanı sohbeti dinlemeye geldi. Sonra yavaşça yere yattı. Sonra ilk müdahale burada yapıldı. Sonra dışarıya çıkarıldı” diye konuştu.

Erdoğan’ın hemen arkasında bulunduğunu belirten bir kişi ise, “Arkasında namaz kılıyorduk. Bir anda fenalaştı. Herkes ayağı kalktı, yardım etmeye çalıştılar. Sedye ile dışarıya çıkardılar. 5-10 dakika orada tedavi gördü. Namaz daha başlamamıştı” dedi.

Basın uzaklaştırıldı

Hürriyet’ten Aziz Özen de, camide yaşananları şöyle anlattı: “Cumhurbaşkanı saat 05.20’de camiye geldi. Vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra namaz için camide beklemeye başladı. Saat 06.00 sıralarında otururken hafif sola doğru eğilmesi dikkat çekti. Bunun üzerine önce korumaları hemen Cumhurbaşkanı’nın yanına geldi, ardından doktorlar geldi. Sedye getirildi ve Cumhurbaşkanı caminin alt kısmına indirildi. Olayın ardından basın mensupları ve canlı yayın araçları camiden uzaklaştırıldı. Namazın ardından basın mensupları tekrar açıklamanın yapılacağı yere alındı.”

‘Hamdolsun toparlandık’

Sedyeyle caminin alt kısmına indirilen Erdoğan, doktorların müdahalesinin ardından kendine geldi. Erdoğan, rahatsızlanmasından sonra, “Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandık. Şu anda iyi bir konumdayım” dedi.

Erdoğan ilk açıklamasından sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programının aynen devam edeceğini kaydetti.

Tezcan dua istedi

Öte yandan Erdoğan’ın kısa süreli rahatsızlığı, ona ‘hayranlığı’yla bilinen yazar Fatih Tezcan’ı panikletti. Twitter adresinden Erdoğan’ın hastaneye kaldırıldığını yazan Tezcan, kısa süre içinde bu paylaşımını sildi.