Erdoğan cami katliamını kınadı: Yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığının örneği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’da Nur Camii’ne yönelik terör saldırısını kınadı.

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Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: “İbadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum.”