Erdoğan Cambridge’deki caminin açılışını yaptı: Müslüman terörist olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Britanya’nın Cambridge kentindeki caminin açılışını yaparken, “Müslüman terörist olmaz ve İslam’dan terörist çıkmaz” dedi.

NATO liderler zirvesine katılmak için bu ülkeye giden Erdoğan, Cambridge Merkez Camii’nin açılışındaki konuşmasında İslam ve terörün yan yana getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Erdoğan şunları söyledi: “Terörle İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz. Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye Müslümanları lekeleyemezsiniz. Cumhurbaşkanı olduğum Türkiye DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veriyor. Müslüman terörist olmaz ve İslam’dan terörist çıkmaz. Bu nedenle birilerini ısrarla vurmaya çalıştığı İslami terörist yaftasını kabul etmeyiz. İdeolojisi ne olursa olsun terörist insanlıktan çıkmış canidir. DEAŞ’lı, FETÖ’cü PKK/YPG’li ya da NeoNazi.. hepsi aynı zihniyetin ürünüdür. Bunlar kana susamış vampirlerdir. Bizim için Londra Köprüsü’ndeki teröristle FETÖ’cü arasında fark yoktur. 33 yıldır kan akıtan PKK’ya nasıl bakıyorsak DEAŞ’lılara da öyle bakıyoruz.“

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‘Sadece beş vakit namaz kıldırmak yetmez’

Camide sadece beş vakit namaz kıldırılmasını istemediklerini oradaki gerek cemaatin yetiştirilmesini arzu ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Namaz kıldırmak en kolayı” dedi. Erdoğan, kadınların daha çok gitmesinin sağlanmasını, hangi inançtan olursa olsun kentte yaşayan fakir fukaranın sosyal yardım faaliyetlerinden faydalanmalarını istedi.

Erdoğan, caminin yapımında emeği geçenlere özellikle de ‘Birleşik Krallık’taki yönetim ve yetkililere, kendisi, şahsı ve milleti adına’ teşekkür etti.

Çevre dostu cami

Avrupa’nın ilk çevre dostu camii olma özelliğini taşıyan Cambridge Merkez Camii’nin inşasına giden sürecin temeli 2008’de atıldı. Kilise veya evlerden dönüştürülen dört mescit ihtiyacı karşılayamaz hale gelince Müslüman öğrenciler, Cambridge Üniversitesi İslami çalışmalar öğretim görevlisi Dr. Timothy Winter’a başvurdu. 17 yaşında Müslüman olduktan sonra Abdulhakim Murad adını alan Winter ve 1977’de Müslüman olunca Cat Stevens adını Yusuf İslam’la değiştiren sanatçı Erdoğan’dan destek istedi.

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2009’da arazi satın alındı. Türkiye Diyanet Vakfının önayak olduğu ve toplamda 10 binden fazla kişi veya kurumun bağış yaptığı projeye asıl desteği veren Türk kurumları oldu.

Erdoğan, törene katılan Murad ve Yusuf İslam’a da isimlerini anarak teşekkür etti.