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Erdoğan cam filmleri konusunda devreye girdi: Mağduriyetler giderilsin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araçlara takılan cam filmlerinin yasaklanması konusunda ‘mağduriyetlerin giderilmesi’ için talimat verdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nisan ayında araçlara takılması serbest bırakılan cam filimlerini, 1 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere tekrar yasaklamıştı. Geçen yedi aylık sürede halkın taktırıp söktürmek zorunda kalacağı cam filmlerinin değerinin 5 milyar lira olduğu hesaplanıyordu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne bu konuda çok sayıda şikayet yansıdı.

Hürriyet’ten Erdiç Çelikkan’ın edindiği bilgiye göre Erdoğan devreye girerek, ilgili bakanlıklara ‘mağduriyet yaratılmaması’ konusunda talimat verdi.

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