Erdoğan: Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’ten dönüşünde, uçakta, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’e kırgın olup olmadığına dair bir soru üzerine şu yanıtı verdi: “Bu soru sorulur mu Allah aşkına… Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak?” dedi.

Erdoğan, AKP’den istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’la yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da şunları söyledi: “Ben Ali beyin kendisine de söyledim; ‘Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz’ dedim.”

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Erdoğan, “Bizim dava arkadaşlığımızda bir şey var. Dava terk edilmez. Burada sonuna kadar hizmet söz konusudur. Ali bey, AK Parti içinde belki de Türkiye’de en genç yaşta bakanlık görevlerine gelen birisidir. Ondan sonraki her dönemde de kendisini bakan yaptık” dedi.

Erdoğan, Babacan’a AKP’deki aidiyet duygusunu kaybetmesinin nedeninin ne olduğunu sorduğunda, “Ülkedeki ekonomik durum” yanıtını aldığını söyledi. “Parti mi kuracaksınız” diye sorduğunda ise Babacan’ın “Şu anda düşünmüyoruz ama bir platform olarak çalışıyoruz” dediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı, Babacan’a bu diyalog sonrasında söylediklerini şöyle aktardı: “Dedim ki ‘Bak Ali Bey, eğer senin bu kabineye katkı verme noktasında yaptığınız çalışmalar varsa, vereceğiniz bilgiler varsa biz bunlardan istifade ederiz’.”

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Babacan’la faiz konusunda da anlaşamadık

Erdoğan, Babacan’la faiz konusunda da anlaşamadıklarının altını çizerek şöyle devam etti: “Faiz konusunda hiçbir zaman anlaşamadık kendisiyle. Çünkü faizin bizden ne denli götürüsü olduğunu hep kendilerine söylemişimdir. Uyulduğu zaman enflasyon nerelere kadar inmiştir.“

‘Cumhurbaşkanlığı bitince partisine üye bile olmadı’

Erdoğan, isim vermeden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de gönderme yaptı: “Aynı şekilde Başbakanlık koltuğuna gelip oturan arkadaşlarımızın nereden nereye nasıl geldikleri malum. Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Bütün bunlarla beraber, yola çıkarken her şey iyi, güzel ama Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır.”