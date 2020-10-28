Erdoğan: Bugün Türkiye’de ‘evine ekmek götüremeyen’ diye bir şey var mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘evine ekmek götüremeyen’ kimsenin olmadığını belirtirken, maaş konusunda ‘birçok şeyin geride bırakıldığını’ dile getirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Meclis’teki basın toplantısının ardından gazetecilere konuşan Erdoğan, MHP’nin ‘askıda ekmek’ kampanyasına ve muhalefetin eleştirilerine değindi.

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MHP'nin 'askıda ekmek' kampanyası için Erdoğan'dan sürpriz sözler:



💬"Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı?" pic.twitter.com/Ibpsaw8KoW — Sözcü (@gazetesozcu) October 28, 2020

Cumhurbaşkanı şunları söyledi: “Türkiye’de böyle bir şey var mı? Bugün ‘evine ekmek götüremeyen’ diye bir şey Türkiye’de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah, bugün asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyiyle birçok ülkeyi geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun, şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF’in, OECD’nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyor.”