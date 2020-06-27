‘İşçilikten geldim’ diyen Erdoğan: Kazanılmış hakları korumak görevimiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatına ilişkin planlanan düzenlemeyle ilgili tartışmalara, kendisinini de işçilikten geldiğini anımsatarak yanıt verdi: “Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin cumhurbaşkanı ve işçilikten gelen ferdi olarak en başta görevimizdir.”

‘Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü’ törenine video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan, sendikalara defalarca, “Bu sorunu bir araya gelip kendiniz halledin” dediklerini anımsatarak şöyle devam etti: “Halledemeyip kabineye bırakıyorsanız art niyet aranır. Niye kendi aranızda halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip bizi zor durumda bırakmak mı istiyorsunuz?”

Reklam

İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalıştıklarını, kıdem tazminatı konusunun da bunlardan biri olduğunu belirten ve son günlerde ‘huzur kaçıran’ söylentiler yayıldığını belirten cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı: “Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır.”

“Yaptığımız bu yatırımlarla Ergene Nehri’nin su kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve suyun temiz akmasını sağlayacağız” diyen Erdoğan, tünel kazısının başlaması için butona bastı.

Cumhurbaşkanı, salgın sürecindeki kayıpları kısa sürede telafi edebileceklerine inandığının da altını çizdi.