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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ‘Bu iş tamam’ demiş: ‘AKP’nin anketine göre yüzde 54 Evet’

 

Hürriyet gazetesinin iktidara yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, AKP’ye ulaşan en yeni araştırmanın sonucunu aktardı: “Kararsızlar dağıtıldığında ‘Evet’ oylarının oranı yüzde 54 olarak görünüyor.”

Fotoğraf: Reuters

Selvi, ‘Evet ve hayır cephesinden yeni haberler var’ başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a geçen hafta Mersin’de katıldığı açılış töreninin ardından, “Meydandan beklediğiniz ışığı aldınız mı?” diye sorduğunu,  “Meydandan o ışığı aldım, bu iş tamam” yanıtını aldığını anlattı.

‘Erdoğan, toplumun önüne yeni bir rüya koymaya hazırlanıyor’

Erdoğan, Mersin’deki törende yurttaşlara “Sandık geldiğinde ‘Evet’e hazır mıyız? Mersin geçen seçimlerde olduğu gibi sandıkları patlatmaya hazır mı?” diye sormuştu.

Selvi yazısına şöyle devam etti: “AK Parti’ye ulaşan en yeni araştırma sonucuna göre kararsızlar dağıtıldığında evet oylarının oranı yüzde 54 olarak görünüyor. Ama Erdoğan bununla yetinmeyecek, biri iki yapmak için çırpınacak. Çünkü Erdoğan, referandumdan çıkacak evet oylarının içeriye de dışarıya da balans ayarı yapacağını iyi biliyor. Cumhurbaşkanı’nın meydan performansı başarılı olduğu için kampanya onun üzerine kurulacak. Erdoğan, toplumun önüne yeni bir heyecan, yeni bir hedef, yeni bir rüya koymaya hazırlanıyor. ‘Sen evet de, bu köhne düzen değişsin’ diyecek.”

Hürriyet yazarı Selvi

‘Gözler Kandil’den çıkacak karara çevrilmiş durumda’

HDP’nin henüz ‘Hayır’ cephesinde yer almadığını savunan Selvi, “HDP’de boykot ve ‘Hayır’ seçenekleri tartışılırken, gözler Kandil’den çıkacak karara çevrilmiş durumda” diye yazdı.

‘Akşener’in darbe üzerinden vurulacağı haberleri geliyor’

MHP’nin kampanya sürecinde parti kimliğinin ağır basacağı bir çizgide çalışacağına dair bilgiyi kulislerden aldığını paylaşana Hürriyet yazarı, şöyle devam etti: “Olağanüstü kongre sürecinde Akşener ile FETÖ bağlantısını ön plana çıkaran Bahçeli’nin bu kez Akşener’i FETÖ’cü darbe üzerinden vuracağı haberleri geliyor kulağıma.”

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