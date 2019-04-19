Erdoğan bu kez Tweet atıp altını çizdi: Seçim tartışmalarını geride bırakalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin seçim sonucuna ilişkin yaşanan tartışmaları geride bırakıp ‘asıl gündeme’ odaklanılması gerektiği yönündeki mesajını 24 saat içinde ikinci kez verdi.

Fotoğraf: DHA

31 Mart yerel seçiminin ardından AKP İstanbul için bir dizi itirazda bulunmuş ve seçimi kazanan CHP’li aday Ekrem İmamoğlu mazbatasını 17 Nisan’da alabilmişti. İmamoğlu’nun mazbatasını almasından bir gün önce ise AKP İstanbul’da seçim iptali için YSK’ya ‘olağanüstü itiraz‘da bulunmuştu. YSK henüz kararını açıklamadı.

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Erdoğan dün yaptığı konuşmada artık seçim gündeminin geride bırakılması gerektiği yönünde mesaj vermişti.

Erdoğan bugün de konuyla ilgili bir tweet atarak çok benzer bir mesaj daha verdi: “Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır.

Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.

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Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Gücümüzü Milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle TÜRKİYE ORTAK PAYDASINDA buluşmanın mücadelesini vereceğiz.

2023 Türkiye’sini inşa edecek olan yine milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte TÜRKİYE İTTİFAKI olarak hareket etmeliyiz.”

Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir.



Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2019