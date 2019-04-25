Erdoğan bu kez ‘Tabutta uğurlarız’ demedi: Anzak Günü için dostluk mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çanakkale Kara Savaşları ve Anzak Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda “Misafirlerimiz aracılığıyla tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz” dedi.

57. Alay’a Vefa Yürüyüşü. Fotoğraflar: DHA

Erdoğan geçen ay Yeni Zelanda’da camilere yönelik düzenlenen saldırı sonrası 18 Mart törenlerinde “Dedeleriniz geldi, kimi ayaklarının üzerinde kimi tabutla geri döndü. Aynı niyetle gelecekseniz bekleriz. Sizi de dedeleriniz gibi uğurlayacağız” diye konuşmuştu. Bu sözler nedeniyle Avustralya ve Yeni Zelanda ile Türkiye arasında diplomatik gerilim yaşanmıştı.

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Anzak günü nedir?

Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen Anzak torunlarının şafak ayini.

Çanakkale Savaş’nda Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin çıkarma yaptığı gün olan 25 Nisan, hem Çanakkale Kara Savaşları’nın yıldönümü hem de Anzak Günü olarak anılıyor.

Ayin alanına Türklerin girişi yasaklandı

Bu sabah çıkarmanın 104’üncü yıldönümünde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın organizasyonuyla 8 bin kişi Gelibolu’da 57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü yaptı. Yeni Zelanda ve Avustralya’dan gelen Anzak torunları da geleneksel ‘şafak ayini‘nde bir araya geldi. Bu yıl son Yeni Zelanda saldırıları nedeniyle ortaya çıkan gerilim nedeniyle fazladan güvenlik önlemi olarak Türklerin şafak ayini alanına girişi yasaklandı.

Erdoğan, mesajında “Bugün Çanakkale Savaşları’nda can veren her milletten tüm askerleri anıyoruz” dedi.

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Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil, dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale’nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ettiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Anzak Günü münasebetiyle ülkemizde bulunan misafirlerimiz aracılığıyla tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analara verdiği ‘Evlatlarınız bizim bağrımızda huzur içindedir. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuştur’ mesajına hep birlikte sahip çıkıyoruz. Bu noktada yeni nesillere düşen görev Çanakkale’de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan dostluk mesajına sahip çıkmaktır.

Yeni savaşların yaşanmaması, gelecek nesillerin barış dolu bir dünyada yaşayabilmeleri için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.



Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, etkinlikler dolayısıyla ülkemizde bulunan misafirlerimizi ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”



