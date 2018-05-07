Erdoğan böyle istedi: Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu kariyerine son verdi

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘isteğiyle’ kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerde sıklıkla yer alan Sofuoğlu, son olarak Erdoğan’la Hatay’daki sınır karakoluna giden heyette yer almıştı.

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Kararını Instagram hesabından duyuran Sofuoğlu, “Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum” başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu hafta sonu İtalya’da ‘JÜBİLE’ yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü ülkemizi dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik, şanlı bayrağımızı onlara teslim ediyorum. 20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim dünya şampiyonalarında yarışabilmekti. Şükürler olsun ki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya’da jübile yapacağız!”