Erdoğan, BM’de Aylan Kürdi’yi hatırlattı, ‘güvenli bölge’ haritası gösterdi

Birleşmiş Milletler’in (BM) 74’üncü Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Dünya beşten büyüktür’ sözünü tekrarlayarak, nükleer silahların ya herkese yasak ya da herkese serbest olması çağrısı yaptı. Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar konusunda 2015’de Bodrum açıklarında yaşamını yitiren Aylan Kürdi bebeğin fotoğrafını genel kurula hatırlattı ve ardından ‘güvenli bölge’ haritası göstererek, burada iki milyon Suriyeliyi yerleştirmek istediklerini açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

BM Genel Kurulu kürsüsüne Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi’nin konuşmasının ardından çıkan Erdoğan, şöyle dedi: “Bugün dünyamızda, ne hakların, ne de sorumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadığı ortadadır. Adaletsizlik ise istikrarsızlığı, güç mücadelelerini, krizleri, israfı beraberinde getiriyor. Halbuki şu an içinde bulunduğumuz kurum, İkinci Dünya Savaşı sonrası, işte bu adaletsizliği ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuştu. Oysa bugün, uluslararası camia, geleceğini tehdit eden terör, açlık, sefalet, iklim değişikliği gibi sorunlara kalıcı çözüm üretme kabiliyetini giderek yitiriyor. Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez. Dünyanın şanslı bir azınlığı, dijital teknolojiyi, robotları, yapay zekâyı, obeziteyi tartışırken, iki milyarı aşkın insanın yoksulluk, bir milyara yakın insan açlık sınırının altında yaşıyor olması çok acıdır. Şayet her birimiz güvende değilsek, hiç birimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin, sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.”

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Nükleer silahlanmayı da gündemine alan Erdoğan, bu konuda şunları söyledi: “Nükleer silahlara sahip olanların, nükleer silahı olmayanları özellikle tehdit ediyor olması anlamlıdır. Nükleer güce dayalı kitle imha silahlarının tümden yok edilmek yerine, her krizde bir koz olarak ortaya konması, herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu güç ya herkes için yasak, ya herkes için serbest olmalıdır. Gelin insanlığın huzurlu geleceği için bu sorunu bir an önce adalet temelinde bir çözüme kavuşturalım. Dakikada 13 kişinin hava kirliliğinden öldüğü, küresel ısınmanın dünyamızın geleceğini tehdit ettiği bir dönemde, bu sorunlara hiçbirimiz bigâne kalamayız.”

‘Aylan bebeği dünya çabuk unuttu’

Erdoğan, Suriye konusuna da değinerek, “Yaklaşık bir milyon insanın ölümüne, 12 milyonu aşkın insanın yerinden edilmesine, bunların yarısının da ülke dışında yaşamak zorunda kalmasına yol açan Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir” dedi.

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin, IŞİD tehdidinden en çok zarar gören ülke olduğunu belirterek, ‘DEAŞ terör örgütüne en ciddi darbeyi Türkiye’nin vurduğunu’ söyledi.

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Erdoğan, Türkiye’deki sığınmacılara ilişkin de şöyle dedi: “Ülkemizdeki sığınmacıların üç milyon 650 binini komşumuz Suriye’den gelenler oluşturuyor. Yani şu an New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyeli kardeşimizi topraklarımızda misafir ediyoruz. Türkiye sekiz yılda sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptı. Avrupa Birliği’nden gelen destek ise sadece 3 milyon avro.”

Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların göç yolunda karşılaştığı dramı da 2015’de Bodrum açıklarında yaşamanı yitiren Aylan Kürdi’nin resmiyle ifade etti: “Ülkemize gelen sığınmacılardan 365 bini, Suriye’de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere geri döndü. Nereye? Cerablus’a. Suriyeli sığınmacıların yarıya yakını 18 yaşın altındadır. Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocuk sayısı ise 500 bine yaklaşmıştır. Biz bunlara sadece barınma değil, eğitim ve sağlık başta olmak üzere, her türlü imkânı sağlıyoruz. Buna karşılık dünya, canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz’in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil, binler, milyonlar. Bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız.”

Erdoğan, ‘güvenli bölge’ ile ilgili kürsüden harita göstererek, söz konusu bölgeye iki milyon Suriyeliyi yerleştirme imkanı oluşacağını söyledi.

Kıbrıs meselesine de değinen Erdoğan, “Kıbrıs meselesi 50 yıldan uzun süren müzakerelere rağmen, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı sebebiyle çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı, Kıbrıs Türkleri ile siyasi gücü ve refahı paylaşmayı reddeden, adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir dayatma siyaseti izliyor. Türkiye, derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu Kıbrıs Türk halkının garantörüdür” dedi.

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını kazan-kazan anlayışıyla, önemli bir iş birliği fırsatı olarak gördüklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Doğu Akdeniz’de, hem Türkiye’nin, hem de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız. İş birliğini ve adil bir paylaşımı esas alan her türlü teklife ise kapımız sonuna kadar açık olmaya devam edecek.”

‘İsrail, neresidir?’

İsrail ve Filistin konusuna da haritayla değinen Erdoğan, “Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba, bu İsrail’in toprakları nereleri kapsıyor? 1947’de İsrail neresiydi, bunun ardından 1949, 1967’de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? İsrail doyuyor mu? Hayır doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Birleşmiş Milletler’in, İsrail’le almış olduğu kararlar var. Bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? O zaman bu çatının altında bizler aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak, adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada. Mevcut İsrail yönetimi, bu cinayetlerinin yanında, Gazze’deki insanlık dışı abluka, yasadışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırıları gibi eylemleriyle, uluslararası hukukun ötesinde, insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor” dedi.

Erdoğan, BM 75’inci Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır’ı aday gösterdiğini de açıkladı.