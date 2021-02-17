Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

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Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, yanlış, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Ama öyle değil

*CHP’nin başındaki adamcağız, hayatının bir bölümü memuriyetle, kalan kısmı siyasetle geçmiş; kasetle gelmiş de olsa, CHP’nin başkanlık koltuğunu cebren ve hile ile işgal etmiş bir adamcağızdır.

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*Biz Samanyolu Galaksisi diyoruz onların aklı hala samanda.

Ayrıntılar gelecek…