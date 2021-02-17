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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

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Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, yanlış, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Ama öyle değil

*CHP’nin başındaki adamcağız, hayatının bir bölümü memuriyetle, kalan kısmı siyasetle geçmiş; kasetle gelmiş de olsa, CHP’nin başkanlık koltuğunu cebren ve hile ile işgal etmiş bir adamcağızdır.

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*Biz Samanyolu Galaksisi diyoruz onların aklı hala samanda.

Ayrıntılar gelecek…

SON HABERLER

Nisanda hazır denen yerli aşı sonbahara kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için çok umutlu olduğu görüşünü yineledi. Ancak Bakan Koca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da nisan ayında devreye gireceği söylenen yerli aşının, sonbaharda elimizde olacağını düşünüyor.