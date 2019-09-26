Erdoğan: Bizi muaf tutun, stratejik ortağız; Albayrak: ABD ile ilişkiler çok iyi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu için gittiği New York’ta, ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı tedbirlerin kaldırılmasını, önümüzdeki dönemde alacağı önlemlerden Türkiye’yi muaf tutmasını istedi ve ‘stratejik ortaklık’ vurgusu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ‘ABD ile ilişkilerin son altı aydır çok iyi’ durumda olduğunu bunun sadece iki ülke için değil, dünya için de önemli olduğunu söyledi.

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Fotoğraflar: DHA ve Reuters

Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) 10’uncu Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğinde konuşan Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye koyduğu tedbirleri kaldırmasını beklediklerini belirterek, “ABD’nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önemlerden de Türkiye’yi muaf tutmasını bekliyoruz, zira biz her şeyden önce stratejik ortağız” dedi.

ABD yönetimi, Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması üzerine Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı. Bunun yanısıra ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulanması gündemde.

Trump’la tesis ettiğimiz yakın diyalog kıskanılıyor

Erdoğan konuşmasında, Türk-Amerikan ilişkilerinin bu zamana kadar pek çok zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

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“İlişkilerin ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Ancak değerli dostum Başkan (Donald) Trump ile aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişim sayesinde bu sıkıntılı süreci aşıyoruz. Tabii bu birilerini de rahatsız ediyor veya kıskandırıyor. İki lider olarak ülkelerimiz arasında pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz. Bu pozitif gündemin en önemli unsurlarından birisi de ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyeli yansıtacak düzeye ulaştırılmasıdır. Sayın başkanla yaptığımız görüşmede ikili ticaret hacmimiz için 100 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Enerjiden müteahhitlik hizmetlerine, turizmden tekstile, iki ülkenin nispeten üstünlük sahibi oluğu alanlarda işbirliğimizi çeşitlendirme kararı aldık. Bu hedef doğrultusunda hem iki ülke yetkilileri, hem de özel sektör temsilcileri önemli çalımalar yapıyor.

‘Türkiye’yi muaf tutmasını bekliyoruz‘

ABD’nin ülkemize karşı uygulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyoruz. Bilhassa çelik ve alüminyum ihracatımıza yönelik olarak getirilen ilave tarifeler ve genelleştirilmiş tercihler sisteminden çıkarılmamız gibi kararlardan geri dönülmesi gerekiyor. Bu konuda birçok ülkeye getirilen istisnalardan Türkiye de yararlanmalıdır. Ayrıca ABD’nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önemlerden de Türkiye’yi muaf tutmasını bekliyoruz, zira biz her şeyden önce stratejik ortağız. Bu yıllara dayanıyor. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanmasının da yine ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı olacağına inanıyorum”

Albayrak: Altı aydır çok iyi

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen New York Buluşması’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da ABD ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı ve şöyle konuştu:

“ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler altı aydır çok iyi gidiyor. Hakikaten çok başka bir yüzyıl, çok başka bir dönem ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki süreçler için çokça dile getirilen iki şey var, ticaret savaşları ve resesyon.”

Türkiye ekonomisinin 2020’ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağını söyleyen Albayrak şöyle devam etti: “Bölgemizde en dayanıklı bankalar ülkemizde. Enflasyonla mücadele tek haneli rakamları görünceye kadar devam edecek. 2020’ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız. Yeni yüzyılı yeni perspektifle yorumlamak gerekir. Eskiye bakanlar kaybedecek”