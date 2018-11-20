Erdoğan ‘Bizi bağlamaz’ demişti: Bakana göre Demirtaş için kararı mahkeme verecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını Türkiye’deki mahkemenin vereceğini söyledi.

AİHM, bugün HDP’li siyasetçinin ‘hakim önüne çıkarılma hakkı’nın ve ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edildiğine oybirliğiyle, ‘hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığına’ da oy çokluğuyla hükmetmiş, Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirmek için tüm önlemlerin alınmasına karar vermişti.

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Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AİHM’in Demirtaş kararı için “Bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz”demişti.

Adalet Bakanı Gül, nihai kararı Türkiye’deki mahkemenin vereceğini belirterek, “Kararı bir görelim. Bu konuda yargılamayı yapan yargı mercii karar verecektir. Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır” dedi.