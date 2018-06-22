Erdoğan: Bize ne iftiralar attılar, ‘Üniversite mezunu değil’ bile dediler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bugün yaptığı yedinci mitingde memleketi Kasımpaşa’da konuştu: “Bize ne iftiralar attılar, ‘Üniversite mezunu değil’ bile dediler.”
Sözlerine “Her yerde gururla söyledim ben Kasımpaşalıyım. Burada doğdum burada büyüdüm” diyerek başlayan Erdoğan, ‘diploma hususu’nu hatırlattı: “Bize ne iftiralar attılar, ‘Üniversite mezunu değil’ bile dediler. Bana gerek kalmadı, okul rektörü cevabını verdi zaten.”
Kasımpaşa’nın stadının artık kendisinin olduğunu söyleyen Erdoğan, “Artık biz de onlardan şampiyonluk bekliyoruz inşallah” dedi.
Erdoğan’ın diploması cumhurbaşkanlığına aday olduğu günden bu yana tartışmalı.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de sıklıkla, Erdoğan’dan adaylık şartı olan dört yıllık üniversite diplomasını göstermesini istiyor.
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