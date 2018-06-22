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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Bize ne iftiralar attılar, ‘Üniversite mezunu değil’ bile dediler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bugün yaptığı yedinci mitingde memleketi Kasımpaşa’da konuştu: “Bize ne iftiralar attılar, ‘Üniversite mezunu değil’ bile dediler.”

Fotoğraf: Reuters

Sözlerine “Her yerde gururla söyledim ben Kasımpaşalıyım. Burada doğdum burada büyüdüm” diyerek başlayan Erdoğan, ‘diploma hususu’nu hatırlattı: “Bize ne iftiralar attılar, ‘Üniversite mezunu değil’ bile dediler. Bana gerek kalmadı, okul rektörü cevabını verdi zaten.”

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Kasımpaşa’nın stadının artık kendisinin olduğunu söyleyen Erdoğan, “Artık biz de onlardan şampiyonluk bekliyoruz inşallah” dedi.

Erdoğan’ın diploması cumhurbaşkanlığına aday olduğu günden bu yana tartışmalı.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de sıklıkla, Erdoğan’dan adaylık şartı olan dört yıllık üniversite diplomasını göstermesini istiyor.

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