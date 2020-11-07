Erdoğan: Bizden hainler nefret eder

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu ayın 15’inde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret edeceklerini duyurdu. Erdoğan, “Orada törenlere katılacağız sonrasında Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız” dedi, AKP ve Erdoğan’dan ‘hainlerin nefret edeceğini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, AKP Kahramanmaraş İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

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“Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir” diyen Erdoğan, “Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine yaptığımız katkının en yakın şahidi milletimizin bizzati kendisidir. Her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 3’e, 5’e, 10’a katlayan yatırımlarımız var. Mesela, 18 yılda Kahramanmaraş’a eski rakamla 35,5 katrilyon lira yatırım yaptık. Yani 35,5 milyar bugünün rakamıyla” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Suriye’de Libya’da biz var olduk şimdi de Azerbaycan’da biz var olduk biz varız. Bu sabah, İlham Aliyev kardeşimle görüştük şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu olduk. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar.

AK Parti ve Tayyip Erdoğan’ı kim neden seviyor veya sevmiyor diye bakınca netice budur. Ne işin var senin, Libya’da, Azerbaycan’da, Suriye’de işte bizi bu yüzden sevmiyorlar. Biz zalimin karşısında duracağız. Bizi ümmet sever, bizi mağdurlar sever bize o yeter. Buna karşılık bizden hainler nefret eder. Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik kimsenin bize itirazı olmazdı.

‘Bahçeli ile Kapalı Maraş’ta piknik yapacağız’

Şimdi hamdolsun Kuzey Kıbrıs’ta seçim yapıldı. Bu seçim neticesinde Türkiye’yi seven Türkiye’yi kabullenmiş bir kardeşimiz orada Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs’ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15’inde biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte heyetimizle Kuzey Kıbrıs’ta olacağız. Orada törenlere katılacağız sonrasında Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız.