Erdoğan: Birlik beraberlik yerine kin kusanları, sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5’inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, ‘ülkenin birlik beraberlik içinde olması gereken dönemde kin ve nefret kusanların belirlenip sokağa çıkamaz hale getirilmesini’ istedi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı ‘Ortadoğu Barış Planı’nı da ‘işgal projesi’ olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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