Erdoğan: Birlik beraberlik yerine kin kusanları, sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5’inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, ‘ülkenin birlik beraberlik içinde olması gereken dönemde kin ve nefret kusanların belirlenip sokağa çıkamaz hale getirilmesini’ istedi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı ‘Ortadoğu Barış Planı’nı da ‘işgal projesi’ olarak nitelendirdi.
Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde olması gereken dönemde içinde kini nefreti kusanlar mı var? Hemen bunları belirleyip sokağa çıkmaz hale getirmeliyiz.
- Her ne kadar birileri Suriye’de ne yaptığımız, Doğu Akdeniz’de neyin peşinde olduğumuz, Libya’da ne aradığımızı anlamıyorsa da, milletimiz her şeyin farkındadır.
- ‘Yüzyılın anlaşması’ diyorlar, bu bir işgal projesidir.
- Bırakın bu yalanları, hayatınız bunlarla geçmiş; bir tarafta Trump almış yanına malum kişiyi, toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla dünyanın kaderini siz değiştiremezsiniz. Filistin’in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bugün MGK toplantımızda basın açıklamamızda da özellikle bu konuya değindik. Kudüs satılık değildir, bu bir işgal planıdır.