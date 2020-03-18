Erdoğan: Birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek, güzel tablo bizi bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, corona virüsüyle mücadelede, gelecek birkaç haftalık sürecin önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, kabine üyeleri ve diğer ilgililerle Ankara’da Çankaya Köşkü’ndeki Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesine kısa bir açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanının açıklamaları şöyle: “Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Gönüllü ya da zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle, günlük hayatı adeta durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacak. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var.

Ülkemizin, Ağustos 2018’da yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya başlanan, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı dönemde, ipin ucunu asla bırakamayız. Hastalıkla mücadele ederken, sanayisiyle, ticaretiyle, tüm ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak elbette kolay değildir. Bunun için devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumluluklarının olduğu muhakkaktır. İnşallah bugün burada alacağımız kararlarla, bu zoru birlikte başaracağız.

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı Öncesi Basın Açıklaması https://t.co/YmRyA9JPzJ Reklam March 18, 2020

Ülkemizi sağ-salim bu süreçten çıkardığımızda, önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini görebiliyoruz. Bir taraftan sabır, bir taraftan duayla biz bu süreci aşacağımıza inanıyorum. Salgın, tüm dünyayı üretimde alternatif aramaya itmiştir. Üretimde alternatif denince akla gelen ilk yerlerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca, virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşün de etkisiyle, finans alanında ülkemize avantaj sağlayacaktır. Önümüzdeki birkaç haftalık süreci iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir biçimde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor.

Önemli olan, hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden bizim hem tıbbi olarak virüsün, hem bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bunu birlikte aşabileceğimize inanıyorum.

(Avrupa’dakiler) Diğer ülkelerle yapılan değerlendirmede, en iyi konumda olarak biz gözüküyoruz.”

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölmesine, yüz binlerce kişinin hastalanmasına neden olan virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüştü. Şimdiye dek ülkede virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 98’e ulaştı.