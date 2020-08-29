Erdoğan: Birileri istemese de Türkiye’yi küresel üretim ve teknoloji merkezi yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘birileri istemese de biz üç kıtanın merkezi Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlı‘ olduklarını belirtti. Erdoğan, “Allah bes bâki heves” diyerek Türkiye için gayret gösterdiklerini söyledi.

İstanbul’da düzenlenen, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 fabrikanın açılış töreninde konuşan Erdoğan, 220 milyonluk yatırımla hayata geçen merkezin, yılda 40 bin saat ücretsiz hizmet vereceğini söyledi. Emeği geçen Türkiye Metal Sendikacıları Sendikası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teşekkür etti.

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“Eğer sanayi konusunda hiçbir sıkıntı çekmediysek güçlü sanayi altyapısı sayesindedir” diyen Erdoğan, bahanelere sığınmadan büyük ve güçlü Türkiye’yi var etmek için çalıştıklarının altını çizdi.

‘Dikensiz gül bahçesi değildi’

2002’de başlayan yolculuklarının asla dikensiz bir gül bahçesi olmadığını söyleyen Erdoğan, ‘terör örgütleriyle, esnafın malını yağmalayan çapulcularla, FETÖ’cu hainlerle mücadele, çapsız muhalefetle, faizci lobilerle’ mücadele ettiklerini ifade etti.

Sadece kısa değil orta ve uzun vadeli projelerin ele alınması gerektiğine değinen Erdoğan, “Küresel rekabette bizi öne geçirecek yeni sıçrama alanları bulmalıyız. İnovasyona, katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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Salgın sürecinde yatırımlara ara vermeden devam edildiğini söyleyen Erdoğan şunları söyledi: “Devlet – millet sırt sırta verdikçe inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir. İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça, Türkiye’nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır. Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terketmedik.”

‘Makas ve kurdeleler, kesenlerde kalsın’

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Kocaeli’deki fabrikaların açılış için kurdeleler kesildi. Video konferans yöntemiyle açılışa katılan Cumhurbaşkanı, kurdele ve makasların, bugünün hatırası olarak, ‘kesenlerde kalmasını’ istedi. Erdoğan, “Her makas sahibi kurdele ve makasına sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

Robotlu açılış

MESS Teknoloji Merkezi’nin açılışı sırasında Erdoğan’ın kürsüden ayrılıp oturması istendi. Erdoğan’ın yanına giden bir robot, ona bir tablet uzattı. Erdoğan, “Bay robotla görüştüm, açılışı yapıyorum” diyerek tabletteki ‘dijital kurdele’ aracılığıyla merkezi açtı.