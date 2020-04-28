Erdoğan: Bir müddet daha dişimizi sıkacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbirleri tavizsiz uygulamaya devam etmenin şart olduğunu vurgulayarak, “Bir müddet daha dişimizi sıkacağız” dedi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Lideri olduğu AKP’nin, telekonferans yöntemiyle yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde konuşan Erdoğan şunları söyledi: “65 yaş üstü ve 20 yaş altının çektiği sıkıntıları biliyoruz. Hayatı sınırlandırmanın neden olduğu zorlukları biliyoruz. Ama salgını diğer ülkelerle birlikte geride bırakmazsak çok daha zor günler gelebilir. Bu süreçte fedakarlık yapmazsak ağır kayıplar yaşarız.”

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“Şahsım adına kurallara uyan 83 milyon vatandaşıma teşekkür ediyorum” diyen Erdoğan, sağlık çalışanlarına da ‘millet adına’ şükranlarını sundu.

‘Normalleşme takvimini olgunlaşınca paylaşacağız’

Salgın sonrasında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının ardından ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başlayacağını belirten Erdoğan, normalleşme takvimini olgunlaştığında paylaşacaklarının altını çizdi.