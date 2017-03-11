Erdoğan bir kez daha ‘idam’ dedi: 16 Nisan’daki ‘Evet’, Meclis’e gelmesi demek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Nisan’da yapılacak referandumda ‘Evet’ çıkması halinde idam cezasının Meclis’e geleceğini söyledi.

Darbe girişiminin ardından birçok mitingde “İdam isteriz” sloganları atılmış, Erdoğan da her fırsatta yurttaşların talebinin gereğinin yapılacağını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı son olarak idam cezası için referandum yapılabileceğini söylemişti.

‘Güvenli bir yere kaçtı’

Sultanbeyli’nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Kandil’le beraber’ olduğunu savundu.

CHP liderinin darbe girişiminin yaşandığı gece uçakla ‘kaçamak turlar’ attığını iddia eden Erdoğan şöyle devam etti: “Atatürk Havalimanı’nda milletimizle birlikte darbecilere karşı direnmek yerine güvenli bir yere kaçmayı tercih etti.”

‘Sen idama var mısın, önce onu söyle’

Kılıçdaroğlu’nun idam için sarf ettiği “Niye getirmiyorsunuz? Başbakan sizden, bakanlar sizden, adalet bakanı sizden, bürokratlar sizden, valiler sizden, kaymakamlar sizden. Sayın Bahçeli de destek veriyor” sözlerine yanıt verdi.

CHP liderine “Sen idama var mısın, önce onu söyle” diyerek seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle bitirdi: “16 Nisan’daki ‘Evet’ aynı zamanda bunun parlamentoya gelmesi demektir.”