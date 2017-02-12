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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, ‘bir eksiği tamamladı’: ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanıdır

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyenlerin 15 Temmuz’daki darbe girişimine destek verdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan daha önce de, “Ülkeyi bölüp parçalamak isteyenler ‘Hayır’ diyor demişti.

Bahreyn’e yapacağı gezi öncesi basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, referanduma ilişkin bir soruya verdiği cevapta, anketlerin henüz kesin sonuçlar içermediğini, kesin sonuçların ‘araziye çıkıldığı’nda ortaya çıkacağını söyledi.

Ancak şimdiden halkın ‘Evet’ dediğini öne süren Erdoğan, “Halkımızın hassasiyetine inanıyorum. Mersin ve Aksaray’a gördüm. Daha araziye gidilmeden halkımız ‘Evet’i kapmış” dedi.

15 Temmuz eksikti, tamamlandı

Erdoğan, ‘Hayır’ diyenleri de aynı kefenin içine koymaktan bir kez daha geri durmadı. Daha önce de ‘terör iması’nda bulunan cumhurbaşkanı, “Şu anda Kandil’de olanlarla hareket edenler, onların uzantılarıyla hareket edenler ‘Hayır’ diyor. Benim 248 şehidimi şehadete gönderenlerle hareket edenler, devletimin, ordumun tanklarıyla tüfekleriyle öldürenler, yaralayanlar var. Halkım onlarla beraber hareket etmeyecektir.”

Erdoğan, 16 Nisan tarihinin 15 Temmuz’a da bir yanıt olacağını savunarak, şunları söyledi: “16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz’un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz’a önemli bir çıkış olacaktır. ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanında yer almaktır. Kimse bunu sağa sola çekmesin.”

Erdoğan: Ülkeyi bölüp parçalamak isteyenler ‘Hayır’ diyor

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