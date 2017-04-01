Erdoğan ‘bildiğiniz gibi’: Barışın fedaileri biziz, özgürlüklerin fedaileri biziz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, barışın da özgürlüğün de fedailerinin ‘kendileri’ olduğunu savundu.

Diyarbakır’daki toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Erdoğan, “Silahla barış olur mu” sorusunu yönelttiği konuşmasında şunları söyledi: “Bu PKK yanlıları hep ‘Barış’ diyor. Barışın fedaileri biziz, özgürlüklerin fedaisi biziz. Diyarbakır Türkiye’nin mührüdür. El uzatılmasına asla izin vermeyiz. Bizim geçmişiz gibi geleceğimiz de ortak. Darbe dönemlerinde Diyarbakır’a yanlışlar yapıldı. İnsanlar inançları ve düşünceleri yüzünden çok eziyet çekti.”

Diyarbakır’da turizm patlaması yaşanabileceğini savunan Erdoğan, “Terör olursa buraya ajan teröristler gelir, turist gelmez. Ajan teröristler buraya geliyor mu? Gelirler. Onların işi gücü karıştırmak. Onlar mikserdir mikser ama terör mikseri. Bölücü terör örgütü huzurun baş düşmanıdır. Kiralık katiller şebekesinden ülkemizi ve Kürt kardeşlerimizi kurtarmaya kararlıyız” diye konuştu.

“Bizim muhatabımız sizsiniz” diyerek halkı işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz söyleyecek sözü olan, projesi olan, derdi olan herkesle konuşmaya, görüşmeye, birlikte yol yürümeye hazırız. Tek bir şartımız var; kimsenin elinde silah olmayacak, kimse bu ülkeyi bölmeye, bu milleti parçalamaya kalkmayacak.”