Erdoğan: Biden’ın Putin’le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ‘katil’ polemiğine dahil oldu.

Fotoğraf: AA

ABD başkanı, Putin’in ‘katil olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyeceğini’ söylemişti. Rus mevkidaşı ise buna karşılık, “Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir” demiş, Biden’a ‘sağlık’ dilemişti.

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İstanbul’da cuma namazı çıkışında gazetecilere konuşan cumhurbaşkanı, “Sayın Biden’ın Putin’le ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir” dedi.

Erdoğan, Putin’in Biden’a ‘akıllıca, çok şık bir cevap verdiğini’ dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, 2023 seçimine ‘cumhur ittifakı’ olarak çok güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

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Erdoğn, Suriye’den Türkiye’ye roket atılmasına dair de “Kilis’e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz” ifadesini kullandı.