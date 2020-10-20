Erdoğan: Beşinci ve dokuzuncu sınıflar yüz yüze öğrenime 2 Kasım’da başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ortaokullarda beşinci ve liselerde dokuzuncu sınıfların 2 Kasım itibarıyla yüz yüze öğrenime geçeceğini açıkladı.

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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürüleğini söyleyen Erdoğan, “Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir” dedi.

Erdoğan, Fatih gemisinin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında çalışmalarını tamamladığını Türkiye’nin sonuç elde edebildiğini belirterek, “Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz bu hizmete daha hesaplı ulaşma imkanı elde edecektir. Buradan elde edilecek kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacaktır” diye konuştu.

“Bizim sadece seçim kampanyasında kullanılıp sonra bir kenara bırakılacak slogan icat ettiğimizi sanıyorlardı. Milletimiz bizi anladı, durmak yok yola devam diyerek önümüzü açtı. 2023’e şurada üç yıl kaldı” diyen Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı bir kez daha kapadı.