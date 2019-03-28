Erdoğan ‘beş babayiğit’e fena fırça attı: İşi hafife alıyorlar, başlamazsanız hesaplaşırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizzat ‘babayiğitler’ olarak taktim ettiği, yerli otomobil üretmekle görevlendirilen firmaların işi hafiften almasından şikayet ederken “Bizi oyalamasınlar… Tahammülümüz yok… Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız” dedi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan’ın talebi üzerine kasım ayında bir araya gelen beş büyük firma yerli otomobil üretmek üzere konsorsiyum oluşturmuştu. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell’den oluşan konsorsiyumun henüz ilerleme sağlamaması iktidar çevrelerinde şikayet konusuydu.

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Erdoğan, Ankara’da Atakule’de seçim kampanyası kapsamında bir grup gençle yaptığı sohbette “Biz ülkemizde yerli arabalarımız olsun, insanlar Türk markalarını tercih etmiş istiyoruz” sorusuna yanıt verirken konuyu tekrar gündeme getirdi.

Erdoğan şöyle konuştu: “Bununla ilgili çok kararlı adımlarım oldu. Bunu yapabilecek firmalar var. Güçlü firmalar bunlar. Her türlü teşviki desteği kendilerine vermemize rağmen işi biraz hafiften alıyorlar. En son yine bu konuda, sanayi ve teknoloji bakanımızın yaptığı görüşmeler var. Ve işte ‘Biz cumhurbaşkanımızla görüşelim…’ Ben de kendisine dedim, görüşelim. İstediğim şey belli. Bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girmek zorunda kalacağım. Artık buna tahammülümüz yok. Bir an önce adımımızı atacağız.”

Yerlilik ve milliliğin önemini anlatan Erdoğan yerli otomobilde gevşeme olduğunu da belirttikten sonra şöyle devam etti: “İnşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Türkiye’nin bu sektördeki 5 önemli firması imzaları attı. İmzayı attınız, başlayın bakalım. Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız.”

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