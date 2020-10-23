Erdoğan: Berlin’deki Mevlana Camii’ne yapılan polis baskınını kınıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Berlin’deki Mevlana Camii’nde gerçekleştirilen, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mevlana Camii’ne yapılan polis operasyonunu kınadı.

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‘İnanç hüviyetini tümden yok sayan polis operasyonu…’

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum.

Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz.

Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.”

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Ne olmuştu?

Berlin’de Türk ve Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg ilçesinde yer alan Mevlana Camisi ve çevresindeki bazı iş yerlerine, Alman devletinin verdiği korona yardımlarından usulsüz yere faydalandıkları şüphesi ile çarşamba sabahı polis baskını düzenlenmişti.

Berlin Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu baskınlarda 7 bin euro nakit para ve çeşitli belgelere el konduğu duyurulmuş ve usulsüzlük sonucu devletin yaklaşık 70 bin euro zarara uğratıldığından yola çıkıldığı bildirilmişti.