Erdoğan: Berat Bey’in talihsizliği, damat sıfatının başarısının önüne geçirilmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın ‘damat sıfatının’ bakanlığı dönemindeki başarısının önüne geçirildiğini savundu ve bunun bir talihsizlik olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Lideri olduğu AKP’nin İzmir 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan’ın hedefinde CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı:

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“Ey Kılıçdaroğlu Diyarbakır’daki terör mağduru annelerini hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor haberin var mı? Biz karanlık yollara su taşıyanlarla değil kendi devletinin arkasında dağ gibi duranlarla yürüyoruz. Biz Cudi’de varız, Gabar’da varız, Tendürek’te varız. Nerede hangi inde terörist varsa o inde biz de varız. Oraları onlara mezar ettik. On binlerle anılan teröristler yüzlerle anılıyor. Teröristleri kınamak yerine devleti suçlayanlar, her masumun katlinde vebali var.

CHP ve şürekası son zamanlarda Hazine ve Maliye eski bakanımız Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemi hedef alan bir kampanya yürütüyor. Önce zül addettiğimiz için görmezden geldik. Ama temel haklarımıza saldırı boyutuna geldi. Ailemize saldırı boyutuna varınca ağızların payını vermek vacip oldu. İzmir’in en büyük şansızlığı CHP’nin başındaki zatın bu kentin vekili olması. Onun için ona bu kentten yanıt vermek istedim. “

‘Kılıçdaroğlu projedir’

Geçen hafta, iki bakanını göndererek CHP liderini Gare operasyonuyla ilgili bilgilendirdiğini anımsatan Erdoğan şunları söyledi: “Ben bu zatı adam zannettim. Bilgilendirildiği halde daha sonra Meclis’te edep dışı her şeyi yaptılar iki bakanımıza karşı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başına, siyasetin kendi mecrasında oraya genel başkan olarak gelmemiştir. Bir proje olarak orada bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin yandaşlarıdır.

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Nitekim Gara Operasyonu’nun milletimizde yol açtığı öfkeyi, PKK’nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanda PKK’nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvurması, bu tespiti bir kez daha doğruluyor. Berat Bey ile ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin amaçlarından biri de budur. “

Albayrak’ın bakanlığı süresince çok sayıda başarının altında imzası olduğunu söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Vicdan ve izan sahibi herkes teslim edecektir ki bu mücadelenin ekonomik boyutunun en ön safında Berat Bey yer almıştır. Maalesef damat sıfatı başarılarının önüne geçti. Berat Bey’in enerji ve ekonomideki görevlerde en büyük talihsizliği damat sıfatının birikimi, gayreti, başarısı ve vasıflarının önüne geçirilmesi. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum. “

‘Berat bey hukuken hakkını arayacak’

Kendisinin, CHP liderine açtığı davalar olduğunu ve hep kazandığını söyleyen Erdoğan, “Berat bey de hukuki anlamda hakkını arayacak” diyerek şöyle devam etti: “Sonra yakınıyor. ‘Şimdi dava açar’ diye. Açarım tabii. Paraları çok. Kazandığım paraları da garip gurabaya dağıtırım.”

‘Rezerv 95 milyar dolar, buharlaşma yok’

Döviz rezervinin 95 milyar dolar olduğunu söyleyen Erdoğan, “Göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolardı. Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur” ifadelerini kullandı.

‘Bu şehre yazık ettiler’

İzmir’e giderken Karabağlar’ı gördüğünü ve gördüğü manzaradan hiç memnun olmadığını ifade eden Erdoğan, kentteki projelerin, altyapı çalışmalarının yıllarca sürdüğünü söyleyerek CHP’li belediyeyi eleştirdi. Cumhurbaşkanı, “Bu şehre yazık etmişlerdir” dedi. Deprem konutlarının temelini atacaklarını anımsatan Erdoğan, “Şayet bunu yerel yönetim yapacak olsaydı tespit çalışması bile bitmemişti” ifadelerini kullandı.

‘Kayyım atamaya devam edeceğiz’

“Gelin yeni anayasamızla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize dört elle sarılalım” diyen Erdoğan, ‘üretimin durduğu, Kandil’e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyım atamaya devam edeceklerini’ söyledi.