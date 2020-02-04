Erdoğan: Ben İBB başkanına cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yorumunun sorulması üzerine Erdoğan, “Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım. Hele hele bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı sizin vermeniz lazım” dedi.

Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kırım Tatarları konusundaki pozisyonlarının net olduğunu söyleyerek, Kırım’ın ilhakını tanımadıklarını söyledi. “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini ve istikrarını önemsiyor ve bu hassasiyetimizi Rus mevkidaşlarımıza da iletiyoruz” dedi.

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Erdoğan, Kırımlılara siyasi, ekonomik, diplomatik ve kültürel alanlarda her türlü desteği vereceklerini söyleyerek, “Kiev’de Kırım Tatar kardeşlerimize cami, konut ve işyerlerinden oluşan bir külliye inşa edeceğiz” dedi.

‘Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlali’

Erdoğan, sözlerinin devamında dün Suriye’nin İdlib kentinde yedi Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ‘İdlib mutabakatının açık bir ihlali’ olduğunu söyleyerek, “Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır. Bugün (dün) derhal karşılık verdik ve ‘Bundan sonra gereği neyse yapılacak‘ dedik. Bu attığımız adımın ardından da orada 76 civarında rejim mensubunu etkisiz hale getirdik” diye konuştu.

Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girilmesine gerek olmadığını söyleyen Erdoğan, “S-400’lerde de geri adım yok. Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var” ifadesini kullandı.

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Erdoğan, nükleer tesisin inşa sürecinin devam ettiğini belirterek, “300’ün üzerinde mühendisimiz Rusya’da yetiştirildi ve bunlar yetiştikçe de gelip burada çalışmaya devam ediyorlar. Türk Akım Projesi de çok büyük önem arz ediyor ve oradan malum Avrupa’ya geçiş var. Bir diğer adım, şu anda doğalgazımızı, bildiğiniz gibi çok ciddi bir oranda Rusya’dan alıyoruz. Bu da bizim için önemi ifade ediyor, çünkü stratejik bir yatırım” dedi.

‘Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım, kan yapar’

Erdoğan, virüslere karşı özel bir önlemi olup olmadığına ilişkin soruya, “Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağolsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan” cevabını verdi.