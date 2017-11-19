Erdoğan belediye başkanlarına açık konuştu: ‘Değişim bitti’ diye düşünmeyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li belediye başkanlarına “Değişim bitti diye düşünmeyin” sözleriyle seslendi.

Erdoğan’ın partideki metal yorgunluğunu dile getirmesinin ardından aralarında Ankara’nın da olduğu altı kentin belediye başkanı genel merkezin talimatıyla istifa etmişti.

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Bu belediyelerin yerine yine AKP’li ilçe belediye başkanları ‘idareten’ seçilse de AKP’nin 2019’daki belediye seçimlerini genel seçimin yansıması olarak gördüğü sır değil. Bu nedenle belediyeler AKP için şu dönemde ayrı bir önem kazandı.

Hal böyleyken, Erdoğan’dan ‘metal yorgunluğu dönüşümü‘nün devam edeceği yönündeki kulis haberlerini doğrulayan bir mesaj geldi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Erdoğan, belediye başkanlarının istifasının ardından ilk kez başkanlarıyla Ankara’da bir araya geldi.

Erdoğan başkanlarına şu mesajları verdi:

“* 2019 yılında üç önemli seçim yapılacak. Bu seçimlerin en önemlisi yerel seçimlerdir. Biz başarımızı yerel seçimlerde aldığımız sonuçlara borçluyuz. 2019’un ilk seçimi olan yerel seçimlere, güçlü başlayıp güçlü tamamlamalıyız. Yerel seçimler her şeyin belirleyicisi olacak. Partilerin başarısında belediyelerin rolü çok büyüktür. Demokrasinin başlangıcı ve bitimi yerel yönetimlerdir.

* Bazı başkanlar görevden alındı. Kimse ‘Bu değişimler bitti’ diye düşünmesin, denetimimiz sürecek. Halkla irtibatını koparan, halkın beklentilerine cevap vermeyen, vatandaşın desteğini kaybedenlerle yola devam edemeyiz. Bunun için 2019’u da beklemeyeceğiz. Verdiği sözü tutmayan, hizmetleri aksatan, vatandaşı sıkıntıya sokan uygulama yapanlarla yola devam etmeyeceğiz. Kusura bakmasınlar. Kimseyi başıboş bırakacak değiliz.

* Onlar arkadaşımız olabilirler ama vatandaşın ve partinin hukuku hepsinin üstünde. Bu nedenle bazılarıyla yollarımızı ayırmak zorunda kalabiliriz. Belediyelerdeki değişimleri de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Parti ilkeleri ile hareket eden, başarıyı yakalayanlarla yola devam edeceğiz. Sizden istediğim, vatandaşın sesine kulak verin. Başarımız için hizmetlerinizi zamanında yerine getirin, sözünüzü tutun.

* Bazı belediye başkanları çok yurtdışına çıkıyor. Belediyelerle ilgili inceleme yapma bahanesiyle yurtdışına gitmeyin. Gidip neyi inceleyeceksiniz yurtdışında? Türkiye’de güzel uygulamalar var. Bundan şikâyet edenler var ama belediye başkanlarının yurtdışına çıkıştaki izin prosedürü devam edecek. Aksi halde suistimal edenler var.”