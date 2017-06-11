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Erdoğan bedelli askerlik için ‘Gerekirse gündeme alırız’ demiş


 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bedelli askerliği Başbakan Binali Yıldırım’la görüşeceğini, gerekirse gündeme alınacağını söylediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın eşi Selma Yazıcı, bedelli askerlikle ilgili Erdoğan’la arasında geçen konuşmayı Twitter hesabından paylaştı.

Yazıcı’nın twitleri şöyle:

Destici gündeme getirmişti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya’da Spinal Musküler Atrofi (Gevşek Bebek Sendromu) hastalığına yakalanan dokuz aylık Eymen Çapkın’ın hayatını kaybetmesinin ardından, “Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyım. Lakin oluşacak kaynak buraya aktarılıp 2 bin canımız hayata tutunacaksa bu da yapılabilir” diyerek konuyu gündeme getirmişti.

Buna karşılık Başbakan Binali Yıldırım, “Böyle bir şey yok. Bizim programımızda, Hükümetin gündeminde bedelliyle ilgili bir konu yok. Çünkü şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz. Bütün yoğunluğumuzu, ağırlığımızı bu konuya vermiş durumdayız.” demişti.

 

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