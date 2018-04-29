Erdoğan, bedelli askerlik için başkanlığı işaret etti: Geçiş hallolunca masaya yatırılır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik düzenlemesinin yapılmasının şu an için gündemde olmadığını belirtirken “Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır” dedi.

Erdoğan, Özbekistan’a gitmeden önce Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine “Yani ben müsaadelerinizi alarak bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten sayın Gül değerlendirmelerini kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır” dedi.

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Erdoğan bedelli askerliğin iktidarın gündeminde olup olmadığı yönündeki değerlendirmesinin üzerine ise şöyle konuştu: “Aslında bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Böyle bir durum yok. Ve hele hele bir tarafta tabii Afrin, bir tarafta Fırat Kalkanı harekatı bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak şehitlerimize, özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.”

Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlikle ilgili “Dikkate alınması gereken bir talep” demiş, AKP sözcüsü Mahir Ünal ise daha sonra yaptığı açıklamada böyle bir düzenleme gündemlerinde olmadığını söylemişti.