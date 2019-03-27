Erdoğan ‘Bedel ödeyecekler’ demişti: Hürriyet üç bankanın adını verdi

Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberde Türk Lirası’nda cuma günkü keskin değer kaybının ardından bazı bankaların ‘kalıcı olarak ödeme sistemlerinden çıkarılma dahil cezalarla karşı karşıya kalabileceği’ belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Haberde bu kapsamda Citibank, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi uluslararası bankaların adının geçtiği ifade edildi. Liraya karşı açık pozisyonda olan (lira varlıkları lira yükümlülüklerini karşılamayan) bu bankaların pozisyonlarını kapatmadığı belirtildi.

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Habere göre dün akşam itibariyle Türk Lirası’nda açığa satış yapan bankaların ikinci günde de açıklarını kapatmadığını ve temerrüde düştüğünü söyleyen bir bankacı, mevcut duruma karşı Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) net tavır ortaya koyduğu bilgisini edindiğini belirtti.

Bankacı şöyle konuştu: “Karşılaştıkları durum çok net. TL’ye karşı aldıkları bu pozisyonu üçüncü günde de sürdürebileceklerini düşünmüyorum. Zira Merkez Bankası ve BDDK’nın eli çok güçlü. Geçici hatta kalıcı olarak ödeme sistemlerinden çıkarılmayla karşı karşıya kalabilirler. Citibank, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi uluslararası bankaların adı geçiyor.”

Bu haberle ilgili bilgiler herhangi bir kanaldan yalanlanmadı.

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Erdoğan ‘Bedel ödeyecekler’ demişti

BDDK hafta sonunda liranın dolar karşısındaki kaybı sonrası ABD merkezli uluslararası banka JP Morgan hakkında inceleme başlatmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da pazar günü İstanbul’daki mitinginde, “Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da ‘piyasadan dövizleri toplayın, döviz yükselecek, şöyle olacak, böyle olacak’ bu tür provokatif eylemlerin içine giriyorsanız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz” diye konuşmuştu.

BDDK incelemesine atıfta bulunan Erdoğan, “Şunu bilin ki seçim sonrası, bunun faturasını size ağır keseceğiz” demişti.