Erdoğan BBP lideri Destici’yi ikna edememiş: Bu teklif Seyyar Tayyar taslağı, ‘Hayır’

Büyük Birlik Partisi (BBP) ‘başkanlık sistemi’ni içeren anayasa değişikliği referandumuna ‘Hayır’ diyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçenlerde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yle görüşmüştü.

Yeniçağ’da yer alan habere göre BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, “Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğanist bir rejim değişikliğidir” dedi.

Baas zihniyetli taslak

Açıklamada, özgürlük ve demokrasi çağında AKP’nin darbe girişimini ‘fırsat bilerek otoriter rejim fırsatçılığı’ yaptığı savunuldu.

Yeni sistemin tek adam, tek parti rejimi getireceği belirtilirken, “Bu anayasa değişikliğiyle sistem demokratikleşmez, ülke tek parti dönemine döner ve tek adam rejimi oluşur. Bunun adı otokratikleşmedir” dendi.

BBP’li Öznur, ‘Hayır’ cephesine ‘terörist’ yakıştırmasının son derece tehlikeli olduğu belirterek şöyle devam etti: “Cepheleşmeyi, kutuplaşmayı, ayrışmayı aşarak tüm farklılıklarımızla ortak bir yaşam kurmayı başarmamız, bu BAAS zihniyetli anayasa taslağı ile dayatılan rejim altında mümkün değildir! Meclisi yok sayan demokratik hukuk devleti ile asla bağdaşmayan bu sistem milleti birleştirmiyor, bölüyor ve kutuplaştırıyor.”

‘Seyyar Tayyar taslağı’

Öznur, teklifi, “Halk oylamasına sunulan bu 18 maddelik taslak tek kelimeyle ‘Seyyar Tayyar Taslağı’dır” diye niteledi.

BBP, beş maddeyle anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini şöyle özetledi:

1- Bu iyi niyetli bir anayasa değişikliği değildir. ‘Fren-Denge Mekanizması’ üzerine inşa edilmemiştir. Yapılan anayasa değişikliğinin demokratik meşruiyet eksikliği var. Demokrasiden ve milli iradeden söz edilemez.

2- Anayasanın demokratik bir anayasa olup olmadığı tartışmasından önce, hazırlanma yöntemi demokratik değil. Yine bu değişiklikler kabul edilirse Türkiye daha fazla kutuplaşacak cepheleşecek ve gerginleşecek.

3- Bütün güç tek bir merkezde toplanıyor ve demokrasiden uzaklaşılıyor. Yeni anayasayla bütün güç tek kişide toplanacak, demokrasi ortadan kalkacak.

4- Bütçe, örtülü ödenek, KHK, tüzük, yönetmelik gibi yetkiler tek kişide toplanıyor.

5-Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi kapitalist enternasyonalin Türkiye’yi eyaletlere bölmek için dayattığı sistemin adıdır.