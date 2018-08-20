Erdoğan bayramda da sert: Ekonomimize saldırı, ezana, bayrağa saldırıdan farksız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında Malazgirt, 30 Ağustos ve 15 Temmuz tarihlerini anımsatarak “Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur” dedi.

Erdoğan yarın başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, ABD’nin Türkiye’ye yönelik uygulamaya başladığı yaptırımların ‘ekonomik savaş’ olduğu yönündeki söylemini sürdürdü.

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Bayramın son gününün Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü olduğunu hatırlatan ve “Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik” diyen Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin de vatana sahip çıkma iradesinin tezahürlerinden biri olduğunu vurguladı.

15 Temmuz’un da halkın bin yıllık varlığını canı pahasına koruma kararlılığını gösterdiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, bin bir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye’yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir.”

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Türkiye’nin bunların hepsinin de üstesinden gelecek güce, imkâna ve dirayete sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım” dedi.

Hac için kutsal topraklarda olan vatandaşların ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Erdoğan “Filistin’den Suriye’ye, Güney Asya’dan Türkistan’a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum” ifadesini kullandı. .

Erdoğan bayram tatilindeki vatandaşları da trafik kurallarına uymaları için uyardı.