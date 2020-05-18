Erdoğan: Bayramda 81 ilde dört gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ‘Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde dört gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağını’ açıkladı.

Tarabya’daki Huber Köşkü’nde düzenlenen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin corona virüsüyle mücadelesinde destek sağlayan sağlık personellerine, güvenlik güçlerine ve Vefa Destek Grupları’na teşekkür etti.

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Erdoğan, “Küresel düzeyde etkili salgının tamamen ortadan kalkması sorunun tüm dünyada çözülmesiyle mümkündür” dedi.

“Hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemeliyiz” diyen Erdoğan, gündelik hayatın ‘kontrollü sosyal hayat düzenine göre şekillendirilmesi gerektiğini’ belirtti.

‘Maske-mesafe-temizlik üçlüsü’

“Maske-mesafe-temizilik üçlüsü hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeli” diyen cumhurbaşkanı, “Açılan hastaneler ve yeni sağlık personelleriyele altyapımızı güçlendiriyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı, Japonya ile işbirliğiyle inşa edilen ve perşembe günü Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birlikte açılışının yapılacağı Başakşehir’deki hastanenin, ‘Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ adını alacağını belirtti.

‘Hasta ve ölüm oranı yatay seyre geçti’

Erdoğan, salgındaki normalleşme sürecinde ‘hasta ve ölüm oranının yatay seyre geçtiğini ama bunun aşağı inen bir trende geçmesi gerektiğini’ ifade etti.

‘Çay hasadı için yola çıkılabilir’

Erdoğan, çay hasadı için yola çıkmak isteyenlerin, yarın sokağa çıkma yasağından sonra İçişleri Bakanlığı’ndan izin alarak yolculuk yapabileceğini söyledi.

Bayram’da 81 ilde yasak

Erdoğan, arifeden Ramazan Bayramı’nın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlamasının 81 ilin tamamında uygulanacağını söyledi; 24 Mayıs Pazar saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabileceğini belirtti.

Erdoğan, bu hafta çarşamba ve cuma günleri 20 yaş altı gençlerle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan esnetmelerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

29 Mayıs’tan itibaren camiler açılıyor

Erdoğan, “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz” dedi.

’15 ilde seyahat kısıtlaması sürüyor’

Cumhurbaşkanı, ayrıca 15 il için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının da 15 gün süreyle uzatıldığını belirtti.

‘Eğitim-öğretim eylülde başlıyor’

Erdoğan, salgın kapsamında alınan tedbirlerle ilgili olarak, “Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır” dedi.

‘Yarın saat 19:19’da İstiklal Marşı’

Cumhurbaşkanı, yarınki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için şöyle konuştu: “Yarın saat 19.19’da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır.”

‘Mahkumların izin süreleri uzatıldı’

Cezaevlerindeki salgın tedbirlerine de değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri iki ay süreyle uzatılmıştır. Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor.”