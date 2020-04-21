Erdoğan: Bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gelinen noktada salgının yatay seyre geçmeye başladığının görüldüğünü belirterek, “Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda konuşan Erdoğan, salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgede ve ülkede ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmanın da önemli olduğunu söyledi.

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Gelişmiş ülkelerin kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıklarının ‘çaresizlik’ olduğunu ve bunun gelecekle ilgili öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kıldığını belirten cumhurbaşkanı, “Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir” dedi.